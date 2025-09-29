極地超馬一哥陳彥博捷報　希臘超馬賽首日領先

▲陳彥博在希臘超馬賽首日順利取得領先。（圖／陳彥博提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣極地超馬運動員陳彥博於9月28日於希臘展開「希臘250公里分站超馬賽」，迎來為期7天的艱鉅挑戰。首日賽程總長度達 38 公里，累積爬升超過2013公尺、下降633公尺，陳彥博首日以3小時56分完成賽事，超越大會官方預估最快完賽時間4小時8分，展現強大實力獨居領先。

此次賽道路線「從大海到山頂」（From Sea to Summit）。選手們自寧靜的海濱小鎮卡達米利（Kardamyli）起跑，背負超過 9 公斤的裝備與糧食，逐步向泰格托斯山脈（Taygetus Range）的朗加達山口（Langada Pass）前進。

首日路線不僅包含陡峭的多岩上坡，還必須穿越峽谷地形。對於選手而言，在身體仍在尋找節奏、且背負最重裝備的情況下，這樣的海拔落差與地形變化，是對耐力與肌耐力的雙重考驗。陳彥博在比賽中勇於脫離第一領先集團，在可能提早消耗體力、影響後續續航的情況下仍選擇積極進攻，主動出擊搶下領先位置。

陳彥博在賽後分享，「第一階段賽程攀爬了兩千多公尺，同時經過峽谷與歷史上曾是斯巴達戰役的路線。每個階梯落差都非常大，過程極為辛苦，體力消耗得非常快。」

陳彥博平均以7分多的配速奔跑，最終於當地時間中午12點（台灣時間下午 5 點），以3小時56分完成賽事，超越大會官方預估最快完賽時間4小時8分，展現強大實力。來自日本的松田浩之（Matsuda Hiroyuki）則在僅兩分鐘後抵達終點，緊追其後。

首日的出色表現，不僅讓陳彥博搶下領先，更為後續多日的賽事建立關鍵時間差。然而，首日搶攻策略，也讓接下來比賽日的體能與恢復能力更具挑戰性。

明日將展開第二天的賽程，路線將繼續深入伯羅奔尼撒(Pelopónnēsos)半島，結合長距離與地形變化，預計將有更多高山地段與轉折，對選手的續航力、配速控制與裝備調整都是另一層考驗。對陳彥博而言，如何在保持領先的同時兼顧體力分配，將成為持續挑戰自我極限的重要核心。