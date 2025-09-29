教練制服組多達14人　戰神盼建立球隊文化還要深耕台北

▲台北台新戰神本季軍容壯盛，教練團制服組人員就高達14位。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神成軍邁入第3季，喊出新賽季目標除了將持續建構球隊文化，更要「深耕台北」。目前不包含總經理林祐廷在內，戰神教練團制服組人員就高達14位，展現球隊對於執教及後勤的高度重視。身為目前台灣兩職籃聯盟「唯二」本土總教練的戰神主帥許皓程就表示，「先將球隊的系統文化建立，成績自然就會來！」

戰神在成軍首季（T1職籃時期）就以黑馬之姿殺入年度總冠軍賽，上季則是在TPBL職籃挺進季後賽首輪，以成軍兩季的新興球隊來說，整體表現確實相當亮眼。

▲戰神總經理林祐廷喊話要「深耕台北」。（圖／戰神提供）

不過戰神對於2025-26賽季仍有遠大目標，總經理林祐廷就表示，「目前只剩我們和PLG職籃的台北富邦勇士還是啟用本土總教練，我們當然希望『中西合併』找到屬於戰神的文化，透過良好的溝通，來激發出團隊更多的可能性。」

戰神本季特別找來曾指導NBA奧克拉荷馬雷霆頂尖球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的技術教練瓊斯（Edison Jones）希望讓本土球員獲得更多提升。

戰神主力射手「小台」黃聰翰就表示，「瓊斯教練很重視動作的實戰運用，對於球員臨場反應很有幫助。」戰神新秀謝銘駿則透露，「很常和瓊斯教練請益，希望能讓自己不斷進步強化。」

另外，戰神總教練許皓程也特別點名前鋒江均，認為他在休賽季的苦練與進步幅度都相當明顯，新賽季會獲得一定的上場時間。

▲戰神總教練許皓程是目前台灣職籃唯二的本土總教練。（圖／戰神提供）