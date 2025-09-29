運動雲

>

教練制服組多達14人　戰神盼建立球隊文化還要深耕台北

▲戰神雷蒙恩、洛夫頓、黃聰翰、謝銘駿、魏芃禾、許皓程、黃聰翰、林祐廷。（圖／戰神提供）

▲台北台新戰神本季軍容壯盛，教練團制服組人員就高達14位。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神成軍邁入第3季，喊出新賽季目標除了將持續建構球隊文化，更要「深耕台北」。目前不包含總經理林祐廷在內，戰神教練團制服組人員就高達14位，展現球隊對於執教及後勤的高度重視。身為目前台灣兩職籃聯盟「唯二」本土總教練的戰神主帥許皓程就表示，「先將球隊的系統文化建立，成績自然就會來！」

戰神在成軍首季（T1職籃時期）就以黑馬之姿殺入年度總冠軍賽，上季則是在TPBL職籃挺進季後賽首輪，以成軍兩季的新興球隊來說，整體表現確實相當亮眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲戰神雷蒙恩、洛夫頓、黃聰翰、謝銘駿、魏芃禾、許皓程、黃聰翰、林祐廷。（圖／戰神提供）

▲戰神總經理林祐廷喊話要「深耕台北」。（圖／戰神提供）

不過戰神對於2025-26賽季仍有遠大目標，總經理林祐廷就表示，「目前只剩我們和PLG職籃的台北富邦勇士還是啟用本土總教練，我們當然希望『中西合併』找到屬於戰神的文化，透過良好的溝通，來激發出團隊更多的可能性。」

戰神本季特別找來曾指導NBA奧克拉荷馬雷霆頂尖球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的技術教練瓊斯（Edison Jones）希望讓本土球員獲得更多提升。

戰神主力射手「小台」黃聰翰就表示，「瓊斯教練很重視動作的實戰運用，對於球員臨場反應很有幫助。」戰神新秀謝銘駿則透露，「很常和瓊斯教練請益，希望能讓自己不斷進步強化。」

另外，戰神總教練許皓程也特別點名前鋒江均，認為他在休賽季的苦練與進步幅度都相當明顯，新賽季會獲得一定的上場時間。

▲戰神雷蒙恩、洛夫頓、黃聰翰、謝銘駿、魏芃禾、許皓程、黃聰翰、林祐廷。（圖／戰神提供）

▲戰神總教練許皓程是目前台灣職籃唯二的本土總教練。（圖／戰神提供）

關鍵字： 戰神許皓程林祐廷江均

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

19歲新秀謝銘駿要變身大型控衛　打職籃最大挑戰在身體對抗性

19歲新秀謝銘駿要變身大型控衛　打職籃最大挑戰在身體對抗性

6年前在SBL洋將選秀「落選」　洛夫頓化身最強得分機器重返台籃

6年前在SBL洋將選秀「落選」　洛夫頓化身最強得分機器重返台籃

雷蒙恩霸氣喊拿年度MVP　修改投籃姿勢笑稱看得到籃框

雷蒙恩霸氣喊拿年度MVP　修改投籃姿勢笑稱看得到籃框

極地超馬一哥陳彥博捷報　希臘超馬賽首日領先

極地超馬一哥陳彥博捷報　希臘超馬賽首日領先

球星大改造！　明星長人唐斯新賽季不再專打中鋒

球星大改造！　明星長人唐斯新賽季不再專打中鋒

勇士終於等到補強了！　39歲冠軍中鋒霍佛德加盟

勇士終於等到補強了！　39歲冠軍中鋒霍佛德加盟

11歲身高181公分　台灣南非混血女將U19籃球聯盟成焦點

11歲身高181公分　台灣南非混血女將U19籃球聯盟成焦點

戴資穎親曝最新傷勢狀況　醫生規定上場只能移動一步

戴資穎親曝最新傷勢狀況　醫生規定上場只能移動一步

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

高雄羽球大師賽混雙決賽　吳軒毅、楊筑云惜敗無緣金牌

高雄羽球大師賽混雙決賽　吳軒毅、楊筑云惜敗無緣金牌

【家裡變這樣】老公過世隔天就受災！光復阿嬤痛哭 #花蓮馬太鞍溪堰塞湖

熱門新聞

傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板　弗里曼換投全場致敬

亞錦賽中華隊0比11不敵日本屈居亞軍　日本完成二連霸

再見了！大都會季末史詩級崩盤　無緣季後賽球隊未來仍待解

大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板

2亞錦賽中華隊0比11落敗居亞軍

3紐約大都會無緣季後賽

4大谷翔平轟出生涯新高第55轟！

5總得分最高PG只差506分　威少仍在失業中

最新新聞

1獅隊雙林砲轟拉近全年度勝差　兄弟輸球封王仍降至M2

2雄鷹逆轉守住勝利！4比3力退桃猿

3悍將逆轉秀！0比6落後翻成10比7勝

4經典賽熱身賽中華隊3月交手日職二軍

5前兄弟二輪指名陳志杰披龍袍首登板

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

蔡齊哲牽制寫紀錄　謙稱靠隊友補救、盼助兄弟衝擊冠軍

王威晨奪MVP差開轟締「完全打擊」　強調團隊拚勁與細節是致勝關鍵

9局爭議判決　林岳平還原當下：裁判已判出棒，不能挑戰

【泥巴超人】省力清泥術！網暴動：救災男人都超帥

【彼此的英雄】光復志工買不到火車票　暖心站長開放無票進站！！

【真情流露】花蓮受災戶和志工都哭了：都不認識卻千里迢迢

【16歲汪受困4天】成功獲救！終於和主人相見❤️ #花蓮

【報應來太快XD】副駕怒潑咖啡被風吹回全身濕透
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366