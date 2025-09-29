運動雲

>

19歲新秀謝銘駿要變身大型控衛　打職籃最大挑戰在身體對抗性

▲戰神雷蒙恩、洛夫頓、黃聰翰、謝銘駿、魏芃禾、許皓程、黃聰翰、林祐廷。（圖／戰神提供）

▲戰神19歲新秀謝銘駿將朝大型控衛目標邁進。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神在2025新人選秀會上，挑中年僅19歲的謝銘駿以及來自台灣師大的魏芃禾兩名年輕後場戰力。其中，昔日曾有HBL「最強高中生」稱號的謝銘駿，更被視為具有成為大型控球後衛的潛力。謝銘駿透露，「自己仍有旅外夢想，能夠成為控衛對自己會是一項優勢。」另外，謝銘駿也提及，跳級挑戰職籃，最大的挑戰仍是身體對抗性。

經歷一年短暫旅美生涯後，謝銘駿在這個夏天決定投入TPBL職籃新人選秀會，並在首輪第4順位被戰神挑中，將在2025-26賽季正式展開職業生涯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到加入職業隊，謝銘駿表示，「其實就是打球，沒什麼不同之處，只是身體差距真的比較大，我的優勢就是年輕有體力，在比賽中會幫學長們多做點苦工，過去我在高一時期也是從頭開始做起，所以適應上沒有問題。」

謝銘駿笑說，「目前最大的挑戰還是自己上半身肌力不足，必須把對抗性拉高，我也希望學長們在練習時對我多上點身體強度，這樣真正比賽我才不會吃虧。」

至於另一位戰神新秀後衛魏芃禾則說，「我有信心，把新人王獎項留在戰神，自己上了場就是展現拚勁，希望做好教練交付的工作。」

魏芃禾的親哥哥，也是目前效力TPBL職籃高雄全家海神的魏莨哲，兄弟檔也將在10月初的聯盟官辦熱身賽正式交手。魏芃禾表示，「有和哥哥聊到，他特別提醒我進入職業層級，最重要的就是自律，因為團隊練習時間會比學生時期少，因此自主訓練很重要，熱身賽要和哥哥交手也很興奮，沒想到隔了一年就會在職業舞台對決。」

▲戰神雷蒙恩、洛夫頓、黃聰翰、謝銘駿、魏芃禾、許皓程、黃聰翰、林祐廷。（圖／戰神提供）

▲魏芃禾喊話要將年度新人王獎項持續留在戰神。（圖／戰神提供）

關鍵字： 謝銘駿戰神新秀新人王TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

6年前在SBL洋將選秀「落選」　洛夫頓化身最強得分機器重返台籃

6年前在SBL洋將選秀「落選」　洛夫頓化身最強得分機器重返台籃

雷蒙恩霸氣喊拿年度MVP　修改投籃姿勢笑稱看得到籃框

雷蒙恩霸氣喊拿年度MVP　修改投籃姿勢笑稱看得到籃框

極地超馬一哥陳彥博捷報　希臘超馬賽首日領先

極地超馬一哥陳彥博捷報　希臘超馬賽首日領先

球星大改造！　明星長人唐斯新賽季不再專打中鋒

球星大改造！　明星長人唐斯新賽季不再專打中鋒

勇士終於等到補強了！　39歲冠軍中鋒霍佛德加盟

勇士終於等到補強了！　39歲冠軍中鋒霍佛德加盟

11歲身高181公分　台灣南非混血女將U19籃球聯盟成焦點

11歲身高181公分　台灣南非混血女將U19籃球聯盟成焦點

戴資穎親曝最新傷勢狀況　醫生規定上場只能移動一步

戴資穎親曝最新傷勢狀況　醫生規定上場只能移動一步

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

高雄羽球大師賽混雙決賽　吳軒毅、楊筑云惜敗無緣金牌

高雄羽球大師賽混雙決賽　吳軒毅、楊筑云惜敗無緣金牌

來自菊島的冠軍　王柏崴下一步挑戰超級500會內賽

來自菊島的冠軍　王柏崴下一步挑戰超級500會內賽

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

熱門新聞

傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板　弗里曼換投全場致敬

亞錦賽中華隊0比11不敵日本屈居亞軍　日本完成二連霸

再見了！大都會季末史詩級崩盤　無緣季後賽球隊未來仍待解

大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

聽見選手心聲！　李洋「改革第一槍」曝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板

2亞錦賽中華隊0比11落敗居亞軍

3紐約大都會無緣季後賽

4大谷翔平轟出生涯新高第55轟！

5戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣飆球

最新新聞

1高國輝獨輪車清土泥　「麒麟臂」炸裂感動全網

219歲謝銘駿轉型控衛　打職籃練對抗性

3洋基賈吉締造雙重偉業！

4巨人喜迎邦茲以來首位單季30轟打者

5陳克羿季末仍有登板機會

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

蔡齊哲牽制寫紀錄　謙稱靠隊友補救、盼助兄弟衝擊冠軍

王威晨奪MVP差開轟締「完全打擊」　強調團隊拚勁與細節是致勝關鍵

9局爭議判決　林岳平還原當下：裁判已判出棒，不能挑戰

【泥巴超人】省力清泥術！網暴動：救災男人都超帥

【彼此的英雄】光復志工買不到火車票　暖心站長開放無票進站！！

【真情流露】花蓮受災戶和志工都哭了：都不認識卻千里迢迢

【16歲汪受困4天】成功獲救！終於和主人相見❤️ #花蓮

【報應來太快XD】副駕怒潑咖啡被風吹回全身濕透
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366