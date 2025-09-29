19歲新秀謝銘駿要變身大型控衛　打職籃最大挑戰在身體對抗性

▲戰神19歲新秀謝銘駿將朝大型控衛目標邁進。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神在2025新人選秀會上，挑中年僅19歲的謝銘駿以及來自台灣師大的魏芃禾兩名年輕後場戰力。其中，昔日曾有HBL「最強高中生」稱號的謝銘駿，更被視為具有成為大型控球後衛的潛力。謝銘駿透露，「自己仍有旅外夢想，能夠成為控衛對自己會是一項優勢。」另外，謝銘駿也提及，跳級挑戰職籃，最大的挑戰仍是身體對抗性。

經歷一年短暫旅美生涯後，謝銘駿在這個夏天決定投入TPBL職籃新人選秀會，並在首輪第4順位被戰神挑中，將在2025-26賽季正式展開職業生涯。

談到加入職業隊，謝銘駿表示，「其實就是打球，沒什麼不同之處，只是身體差距真的比較大，我的優勢就是年輕有體力，在比賽中會幫學長們多做點苦工，過去我在高一時期也是從頭開始做起，所以適應上沒有問題。」

謝銘駿笑說，「目前最大的挑戰還是自己上半身肌力不足，必須把對抗性拉高，我也希望學長們在練習時對我多上點身體強度，這樣真正比賽我才不會吃虧。」

至於另一位戰神新秀後衛魏芃禾則說，「我有信心，把新人王獎項留在戰神，自己上了場就是展現拚勁，希望做好教練交付的工作。」

魏芃禾的親哥哥，也是目前效力TPBL職籃高雄全家海神的魏莨哲，兄弟檔也將在10月初的聯盟官辦熱身賽正式交手。魏芃禾表示，「有和哥哥聊到，他特別提醒我進入職業層級，最重要的就是自律，因為團隊練習時間會比學生時期少，因此自主訓練很重要，熱身賽要和哥哥交手也很興奮，沒想到隔了一年就會在職業舞台對決。」

▲魏芃禾喊話要將年度新人王獎項持續留在戰神。（圖／戰神提供）