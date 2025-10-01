運動雲

全運會10月雲林登場　蔣萬安授旗北市代表隊劍指五連霸

▲全運會10月雲林登場，蔣萬安授旗北市代表隊劍指五連霸。（圖／北市體育局提供）

記者杜奕君／台北報導

114年度第十四屆全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣舉辦，台北市政府今（1）日上午於台北體育館舉行授旗典禮，由蔣萬安市長親自主持，象徵將榮耀與期望交付給代表隊。台北市代表隊今年以「勝氣凌雲」為口號，展現連續四屆蟬聯總冠軍的氣勢，目標再創五連霸。

今年台北市代表隊陣容龐大，共有999位選手參賽，加上教練、隊職員、防護團隊及後勤支援，總人數超過千人，顯示對體育發展的高度重視。

此次焦點選手包括上屆全運會奪下8金、被譽為「台灣蝶王」的奧運游泳國手王冠閎，本屆將再度挑戰自我。奧運拳擊好手甘家葳、黃筱雯、吳詩儀也在名單之中，展現台北在拳擊項目的強勁實力，台美混血游泳選手韓安齊則將與隊友攜手爭光。

截至今日，部分提前舉行的比賽項目中，台北市代表隊已搶下21面金牌。空手道項目表現突出，囊括6金，文姿云在女子對打第三級（55至61公斤級）完成三連霸。

桌球方面，林昀儒在男子單打、雙打及團體賽皆奪冠，並和鄭怡靜合作摘下混雙金牌，合計為台北市進帳5金。輕艇賽事由林雍傑、林雍博兄弟與隊友曾睿騰、謝家承拿下4金，女子組則由周汝娟等人於500公尺四人艇奪金，共計5面金牌。

划船項目蔡瀚陞、許文川於輕量級雙人雙槳再度奪冠，締造八連霸。射擊方面，黃晧宸、劉政明、歐浩恩在男子50公尺步槍三姿團體賽以1669分奪金，並刷新大會及全國紀錄。

蔣萬安市長在典禮上勉勵選手，「台北市代表隊承載市民期待與榮耀，每位選手的努力都是台北精神的展現。希望大家以團隊為後盾、以榮耀為目標，在賽場上全力以赴，不僅突破自我，也再次把最高榮耀帶回台北。」

體育局則喊話民眾可透過關注「台北運動吧」臉書，賽前將有選手倒數計時，賽事期間每日更新賽程與成績，讓市民隨時掌握最新戰況，一起為台北選手加油。

關鍵字： 全運會蔣萬安台北市五連霸

