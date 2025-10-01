正版「浪花兄弟」來了　勇士簽下咖哩弟小柯瑞與老哥聯手

▲勇士簽下小柯瑞，組成真正血緣版「浪花兄弟」。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

在搞定庫明加（Jonathan Kuminga）2年4850萬美元續約後，金州勇士後續補強終於一次到位！勇士球團宣布簽下陣中王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）的弟弟小柯瑞（Seth Curry），組成正版「浪花兄弟」，這也是他們兩人在NBA生涯首度為同一支球隊效力。

勇士趕在2025-26賽季即將開打前，一系列補強動作持續展開，繼先前簽下冠軍中鋒霍佛德（Al Horford）以及防守悍將梅爾頓（De'Anthony Melton），加上續約小裴頓（Gary Payton II）後，今日又宣布與庫明加完成續約，加上簽來射手小柯瑞，新賽季戰力終於底定。

現年35歲的小柯瑞，NBA生涯平均能繳出10分、2籃板、1.9助攻，三分球命中率高達43.3%，整體外線投射能力相當出色。

小柯瑞生涯曾先後效力騎士、灰熊、太陽、國王、獨行俠、拓荒者、七六人、籃網以及黃蜂，而這也將是他首度與哥哥柯瑞在NBA賽場聯手效力，這樣的正版浪花兄弟組合能激起何等火花，也將是新賽季勇士比賽的一大看點所在。