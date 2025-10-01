義賣珍藏寶可夢卡為花蓮賑災盡心力　海神隊長余純安獻愛

▲海神隊長余純安捐出珍藏的寶可夢卡義賣，希望幫助花蓮震災盡心力。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

花蓮光復鄉近日由於堰塞湖洪災，造成重大災情，不少民眾面臨家園重創，也讓全台出現「鏟子超人」善舉，大量民眾湧入光復鄉鏟土救災，善舉獲得好評。而台灣籃壇也有不少球員深入災區救災，或捐款及物資的義行。TPBL職籃高雄全家海神隊長余純安，近日就將自己珍藏的寶可夢卡「奇樹的電海燕」捐出義賣，希望將善款用來賑災，也達到拋磚引玉成效。

由於堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，不少職籃球員第一時間選擇深入災區，包括朱億宗、李愷諺、林金榜、林力仁、曹薰襄等人，都挽起袖子前進災區，化身「鏟子超人」協助災民清理家園。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海神隊長余純安雖然無法親自前進花蓮，但他仍將自己珍藏的寶可夢收藏卡牌進行愛心競標義賣，並將善款捐出作為花蓮賑災。

余純安表示，自己捐出競標義賣的是一張「奇樹的電海燕」，卡牌有著特殊尾號「7770」，是自己當初決定收藏的最大關鍵，最終該張卡片也競標拍賣出新台幣5000元，將全數捐出作為賑災專款。

余純安強調，「捐款之外，更希望號召大家一起盡心力，在卡牌社團如果能有更多人跟進，這才是我的用意。雖然這次我無法前進災區幫忙，但我希望用這樣的方式來幫助災民重建家園，也教育自己的孩子，為什麼要將卡牌賣出的原因，希望孩子們也能理解這樣的舉動。」

▲余純安將珍藏的寶可夢卡「奇樹的電海燕」進行公益競標 。（圖／余純安提供）