運動雲

>

義賣珍藏寶可夢卡為花蓮賑災盡心力　海神隊長余純安獻愛

▲海神隊長余純安身兼二寶爸，在家庭、球場之間努力找平衡。（圖／海神提供）

▲海神隊長余純安捐出珍藏的寶可夢卡義賣，希望幫助花蓮震災盡心力。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

花蓮光復鄉近日由於堰塞湖洪災，造成重大災情，不少民眾面臨家園重創，也讓全台出現「鏟子超人」善舉，大量民眾湧入光復鄉鏟土救災，善舉獲得好評。而台灣籃壇也有不少球員深入災區救災，或捐款及物資的義行。TPBL職籃高雄全家海神隊長余純安，近日就將自己珍藏的寶可夢卡「奇樹的電海燕」捐出義賣，希望將善款用來賑災，也達到拋磚引玉成效。

由於堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，不少職籃球員第一時間選擇深入災區，包括朱億宗、李愷諺、林金榜、林力仁、曹薰襄等人，都挽起袖子前進災區，化身「鏟子超人」協助災民清理家園。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海神隊長余純安雖然無法親自前進花蓮，但他仍將自己珍藏的寶可夢收藏卡牌進行愛心競標義賣，並將善款捐出作為花蓮賑災。

余純安表示，自己捐出競標義賣的是一張「奇樹的電海燕」，卡牌有著特殊尾號「7770」，是自己當初決定收藏的最大關鍵，最終該張卡片也競標拍賣出新台幣5000元，將全數捐出作為賑災專款。

余純安強調，「捐款之外，更希望號召大家一起盡心力，在卡牌社團如果能有更多人跟進，這才是我的用意。雖然這次我無法前進災區幫忙，但我希望用這樣的方式來幫助災民重建家園，也教育自己的孩子，為什麼要將卡牌賣出的原因，希望孩子們也能理解這樣的舉動。」

▲余純安將珍藏的寶可夢卡「奇樹的電海燕」進行公益競標 。（圖／余純安提供）

▲余純安將珍藏的寶可夢卡「奇樹的電海燕」進行公益競標 。（圖／余純安提供）

關鍵字： 余純安寶可夢花蓮光復鄉鏟子超人台籃TPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

正版「浪花兄弟」來了　勇士簽下咖哩弟小柯瑞與老哥聯手

正版「浪花兄弟」來了　勇士簽下咖哩弟小柯瑞與老哥聯手

2年14.7億台幣　勇士終於與庫明加完成續約

2年14.7億台幣　勇士終於與庫明加完成續約

教練制服組多達14人　戰神盼建立球隊文化還要深耕台北

教練制服組多達14人　戰神盼建立球隊文化還要深耕台北

19歲新秀謝銘駿要變身大型控衛　打職籃最大挑戰在身體對抗性

19歲新秀謝銘駿要變身大型控衛　打職籃最大挑戰在身體對抗性

6年前在SBL洋將選秀「落選」　洛夫頓化身最強得分機器重返台籃

6年前在SBL洋將選秀「落選」　洛夫頓化身最強得分機器重返台籃

雷蒙恩霸氣喊拿年度MVP　修改投籃姿勢笑稱看得到籃框

雷蒙恩霸氣喊拿年度MVP　修改投籃姿勢笑稱看得到籃框

極地超馬一哥陳彥博捷報　希臘超馬賽首日領先

極地超馬一哥陳彥博捷報　希臘超馬賽首日領先

球星大改造！　明星長人唐斯新賽季不再專打中鋒

球星大改造！　明星長人唐斯新賽季不再專打中鋒

勇士終於等到補強了！　39歲冠軍中鋒霍佛德加盟

勇士終於等到補強了！　39歲冠軍中鋒霍佛德加盟

11歲身高181公分　台灣南非混血女將U19籃球聯盟成焦點

11歲身高181公分　台灣南非混血女將U19籃球聯盟成焦點

【鏟子超人大軍】湧進花蓮光復災區！震撼空拍畫面曝

熱門新聞

大谷翔平雙轟領軍　道奇火力全開10：5擊退紅人搶下外卡首戰

洋基在外卡首戰留下難堪紀錄　9局滿壘無人出局竟沒得分

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「去享受自由球員市場吧！」洋基球迷怒噴威佛　布恩調度受質疑

克魯茲興奮交手大谷翔平　紅人團隊薪資跟道奇差額懸殊「沒關係」

「黃金大谷翔平」亮相！1550片金箔打造 栗山震撼見證

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷雙轟領軍　道奇擊退紅人搶下首戰

2洋基在外卡首戰留下難堪紀錄！

3羅伯斯不滿牛棚：8分差都不能安心用

4洋基球迷怒：威佛去享受自由球員市場

5克魯茲興奮交手大谷　薪資懸殊沒關係

最新新聞

1史奈爾7局失2分　讚賞大谷首局開轟

2近15戰9轟！大谷其實對紅人打不好？

3羅伯斯盛讚大谷首局開轟「太關鍵」

4羅伯斯不滿牛棚：8分差都不能安心用

5大谷首雙響又霸榜！最強擊球全是他

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿應援團長阿誠引退日　洪一中總教練現身送祝福

阿誠引退儀式驚喜滿滿！桃猿團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

【感動一刻】樂天桃猿應援團長阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【救災被酸擺拍】吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍

【哥吉拉復活啦】幽默原民哥救完貼心幫繫安全帶載回家XD

【好像文物出土】清淤意外發現高粱酒　屋主還問要不要喝XD

【大家快學起來】鏟子超人示範「鏟土戰技」保護腰椎！

【最溫柔的下班儀式】志工們倒數關門...彼此道別畫面太戳心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366