「最帥洋將」回鍋特攻效力　飛克感謝台灣球迷力挺到底

▲「最帥洋將」飛克本季回鍋特攻效力。（圖／新北中信特攻提供）

記者杜奕君／台北報導

新北中信特攻休賽季大肆補強，成為2025-26賽季TPBL職籃爭冠最大熱門球隊，其中在洋將部分，有「最帥洋將」稱號的瑞典籍前鋒飛克（Viktor Gaddefors）也回鍋效力，引發球迷熱議關注。飛克今天在球隊媒體日上表示，「很感謝台灣球迷的不離不棄，在我離開台灣後還常有球迷傳訊息鼓勵跟支持我，能夠再次回到台灣打球，也希望能為特攻好好表現。」

飛克於2023-2024賽季效力特攻期間，共出賽12場，繳出場均17.2分、9.4籃板、4.5助攻的成績，強悍拚戰精神及帥氣外表也讓他成為球迷寵兒，當時離隊也讓球迷相當不捨。

此次飛克在休賽季宣布回歸消息後，也讓不少球迷相當期待，特攻總經理劉志威就表示，「本季找來的4位洋將，都是具有領袖氣質，或是在所屬國家隊有不錯表現的球員，希望洋將能夠以團隊優先，也減少磨合時間，當然帥也是飛克的附加價值。」

飛克本人則表示，「雖然這兩年不在台灣打球，但仍有很多球迷透過社群訊息向他表達支持，自己除了感激，也希望此次回鍋特攻能夠幫助球隊打出佳績。」

日前才代表瑞典男籃出征本屆歐錦男籃賽，飛克回鍋特攻僅有兩周時間，他表示，「仍需要更多時間來適應，不過目前整體感覺良好，我融入的狀況也很不錯。」