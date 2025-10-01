運動雲

>

進入兩年來個人最佳狀態　「特攻魔術師」林韋翰預告強勢回歸

▲新北中信特攻JJUBI、金渡兒、劉志威。（圖／記者杜奕君攝）

▲新北中信特攻本季問鼎冠軍聲勢浩大，林韋翰（前排中）也預告將以兩年來最佳狀態回歸。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

新北中信特攻1日舉行2025-26賽季的開季媒體日，陣中王牌主控，有「特攻魔術師」稱號的林韋翰，在經歷兩年的傷病問題影響後，也透露自己休賽季不斷強化訓練，將以兩年來個人「最佳狀態」迎接新賽季的到來。

現年35歲的林韋翰，過去在SBL聯賽、中國CBA聯賽都是頂尖後場球星，在返台加入特攻效力後，也憑藉優異表現幫助閃電軍團拿下隊史（T1職籃時期）首冠。

不過林韋翰為了幫助球隊拚下首冠，膝蓋遭遇軟骨破裂、髕骨移位的嚴峻傷勢，連續兩季都持續與傷病狀況奮鬥，也讓特攻後場戰力面臨考驗，連續兩季無緣奪冠。

本季特攻戰力大肆補強，包括「黑豹」阿巴西也結束旅日生涯回歸，也讓特攻被視為新賽季TPBL職籃爭冠最大熱門勁旅。

對此林韋翰則表示，「現在陣容無論怎麼樣，比賽還是打下去才知道，但是從上賽季結束，球團高層就已經開始物色洋將，我認為目前我們又走回當年最強時期的模式，回到設定的路線上。」

談到自身狀態，林韋翰則透露，「身體方面已經準備好，也感謝自己沒有放棄，休賽季也不斷加強，目前確實是兩年來個人最好的狀態，接下來熱身賽也都會上場，希望能呈現不錯的效果。」

▲特攻林韋翰、曾文鼎。（圖／新北中信特攻提供）

▲林韋翰預告將以兩年來最佳狀態回歸賽場。（圖／新北中信特攻提供）

