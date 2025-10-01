運動雲

快訊／JJUBI、金渡兒加入特攻應援　預告女神邊荷律有望助陣

▲新北中信特攻JJUBI、金渡兒、劉志威。（圖／記者杜奕君攝）

▲新北中信特攻宣布Passion Sisters啦啦隊兩大韓援JJUBI、金渡兒將加入新賽季應援。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

新北中信特攻1日舉行2025-26賽季的開季媒體日，除公佈主視覺、年度口號「Run And Dunk 衝擊」之外，今日也特別公布中信特攻啦啦隊「Passion Sisters」兩大韓援，包括JJUBI、金渡兒將加入本賽季應援行列。另外，PS女孩陣中另一位高人氣韓援女神邊荷律，也傳出有機會本季後續主題日加入助陣。

外送稿用　▲▼邊荷律。（圖／翻攝自Threads／@yuling34）

▲邊荷律也有機會在本季加入特攻主場應援。（圖／翻攝自Threads／@yuling34）

上季經歷無緣季後賽窘境後，「閃電軍團」特攻本季重整旗鼓，包括「黑豹」阿巴西、禁區悍將馬可都回歸效力，誓言以最強陣容重新挑戰冠軍榮耀。

今天的開季媒體日，特攻也正式宣布Passion Sisters兩大人氣韓援JJUBI、金渡兒都將加入本季的特攻主場應援，兩人也在開場帶來熱舞表演，希望為新賽季帶來強力後援。

▲新北中信特攻JJUBI、金渡兒、劉志威。（圖／記者杜奕君攝）

▲JJUBI、金渡兒今日現身特攻開季媒體日。（圖／記者杜奕君攝）

JJUBI與金渡兒受訪時都開心表示，「非常期待能加入特攻主場的應援行列，也希望展現自身魅力以及愛籃球的心，因為棒球季結束就暫時不能見到粉絲，現在在籃球季也能和球迷相聚，這點讓我們非常開心。」

至於另一位Passion Sisters高人氣韓援女神邊荷律，是否有機會在本季於特攻主場應援，Passion Sisters經紀人「乖姐」則親自回應球迷期待表示，「Passion Sisters就是為中信旗下的職業隊伍來應援，有合適的主題日，邊荷律一定也有機會加入，請大家期待！」

▲新北中信特攻JJUBI、金渡兒、劉志威。（圖／記者杜奕君攝）

▲JJUBI、金渡兒開場就帶來熱舞。（圖／記者杜奕君攝）

