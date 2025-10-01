運動雲

>

22層樓高飆速下落　50歲巴西滑板傳奇迪亞士破世界紀錄

▲50歲巴西滑板活傳奇迪亞士，打破兩項世界紀錄。（圖／Red Bull提供）

▲50歲巴西滑板活傳奇迪亞士，打破兩項世界紀錄。（圖／Red Bull提供）

記者杜奕君／綜合報導

來自巴西滑板界的傳奇人物迪亞士（Sandro Dias），將一座高達 22 層樓的政府大樓，變成全球滑板史上最壯觀的巨型坡道，於9月25日成功完成Red Bull Building Drop的挑戰！這位 50 歲的 Red Bull 運動員在巴西的阿列格雷港 (Porto Alegre)，不只征服「終極滑板坡」都市傳說，完美執行從樓頂一躍而下的壯舉，更一舉打破了兩項金氏世界紀錄。 

在這次名為「 Red Bull Building Drop」 的挑戰中，迪亞士從 70 公尺的最大高度疾速降落，落差達 60 公尺，最終飆出103.8 公里/小時的最速降落。金氏世界紀錄官方人員現場驗證並授予迪亞士兩項殊榮，包含「在四分之一管坡道(quarter pipe)中最高的高度一躍而下」以及「在臨時四分之一管道上最快滑板速度」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

迪亞士憑藉這次的壯舉，將這棟因獨特彎曲外觀而常被滑板社群戲稱為「終極滑板坡」的 Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)大樓，從網路迷因與惡搞影片中的虛構情節，轉化為真實的歷史紀錄。

這次突破極限的挑戰，是 Dias 長達十個月精密訓練的成果。為了適應巨大的 G 力衝擊與極端速度，他穿戴 40 公斤 的加重背心在巨型坡道上訓練，並在機場跑道上習慣超過 136 公里/小時 的高速滑行。  

在挑戰當天，迪亞士成功在四次嘗試中都於第一次就完成挑戰。在最終的創紀錄降落中，他承受了高達 3.9g 的最大 G 力。Dias 在挑戰成功後熱血的分享，「永遠不要放棄夢想！努力了超過 13 年的夢想，現在我們做到了，將極限再次往前推進。」

儘管已屆 50 歲，這位曾在 2005 年成為首位在 X Games 完成 900 度(兩圈半空中旋轉)的傳奇人物迪亞士，仍在不斷為滑板運動開拓新境界。 

滑板界指標性人物霍克（Tony Hawk）對此也給予高度讚揚，「我們持續在推進高度、推進速度的極限。而現在迪亞士已經領先了所有人大約五個身位。這證明了他可以比我們想像的還要更狂、更大膽。」 

▲50歲巴西滑板活傳奇迪亞士，打破兩項世界紀錄。（圖／Red Bull提供）

▲50歲巴西滑板活傳奇迪亞士從22層樓高一躍而下飆速打破世界紀錄。（圖／Red Bull提供）

關鍵字： 迪亞士Sandro Dias滑板

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

驚爆！葛拉漢左膝傳傷勢　領航猿急找新洋將米爾納救火

驚爆！葛拉漢左膝傳傷勢　領航猿急找新洋將米爾納救火

「最帥洋將」回鍋特攻效力　飛克感謝台灣球迷力挺到底

「最帥洋將」回鍋特攻效力　飛克感謝台灣球迷力挺到底

進入兩年來個人最佳狀態　「特攻魔術師」林韋翰預告強勢回歸

進入兩年來個人最佳狀態　「特攻魔術師」林韋翰預告強勢回歸

快訊／JJUBI、金渡兒加入特攻應援　預告女神邊荷律有望助陣

快訊／JJUBI、金渡兒加入特攻應援　預告女神邊荷律有望助陣

全運會10月雲林登場　蔣萬安授旗北市代表隊劍指五連霸

全運會10月雲林登場　蔣萬安授旗北市代表隊劍指五連霸

義賣珍藏寶可夢卡為花蓮賑災盡心力　海神隊長余純安獻愛

義賣珍藏寶可夢卡為花蓮賑災盡心力　海神隊長余純安獻愛

正版「浪花兄弟」來了　勇士簽下咖哩弟小柯瑞與老哥聯手

正版「浪花兄弟」來了　勇士簽下咖哩弟小柯瑞與老哥聯手

2年14.7億台幣　勇士終於與庫明加完成續約

2年14.7億台幣　勇士終於與庫明加完成續約

教練制服組多達14人　戰神盼建立球隊文化還要深耕台北

教練制服組多達14人　戰神盼建立球隊文化還要深耕台北

19歲新秀謝銘駿要變身大型控衛　打職籃最大挑戰在身體對抗性

19歲新秀謝銘駿要變身大型控衛　打職籃最大挑戰在身體對抗性

【大家快學起來】鏟子超人示範「鏟土戰技」保護腰椎！

熱門新聞

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

大谷翔平雙轟領軍　道奇火力全開10：5擊退紅人搶下外卡首戰

「去享受自由球員市場吧！」洋基球迷怒噴威佛　布恩調度受質疑

洋基在外卡首戰留下難堪紀錄　9局滿壘無人出局竟沒得分

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

克魯茲興奮交手大谷翔平　紅人團隊薪資跟道奇差額懸殊「沒關係」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1羅伯斯不滿牛棚：8分差都不能安心用

2大谷雙轟領軍　道奇擊退紅人搶下首戰

3洋基球迷怒：威佛去享受自由球員市場

4洋基在外卡首戰留下難堪紀錄！

5「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

最新新聞

1來悍將首安超關鍵！魏全擋下兄弟彩帶

2讚魏全用打擊彌補守備瑕疵　鋒總看見王念好逐漸蛻變

3促進會理事長交接　何卓飛接任

4「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

522層樓飆速下落　50歲滑板傳奇寫紀錄

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿應援團長阿誠引退日　洪一中總教練現身送祝福

阿誠引退儀式驚喜滿滿！桃猿團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

【感動一刻】樂天桃猿應援團長阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【救災被酸擺拍】吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍

【哥吉拉復活啦】幽默原民哥救完貼心幫繫安全帶載回家XD

【好像文物出土】清淤意外發現高粱酒　屋主還問要不要喝XD

【最溫柔的下班儀式】志工們倒數關門...彼此道別畫面太戳心

【大家快學起來】鏟子超人示範「鏟土戰技」保護腰椎！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366