運動雲

>

李晧禎、李雅英、南珉貞三本柱出擊　新賽季齊聚為富邦勇士應援

▲悍將啦啦隊韓籍成員李皓禎、李雅英、南珉貞。（圖／富邦悍將）

▲李晧禎、李雅英、南珉貞將重新在勇士主場合體應援。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃2025-26賽季將於10月展開，台北富邦勇士3日舉行開季記者會，宣布韓籍三本柱李晧禎、李雅英、南珉貞將在新賽季攜手應援，Fubon Angels一共23位成員，新賽季將齊聚勇士主場與球迷見面。

PLG年度啦啦隊三連霸的Fubon Angels，今天在記者會上正式公開全新制服設計，引發球迷熱烈關注。這次新制服主打粉色，搭配天空藍、白色與銀色邊線，並以不對稱肩帶設計增添時尚感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

銀白亮片布料在燈光下閃閃發光，胸前「Angels」字樣以粉紅色刺繡呈現，展現團隊的可愛活力。下身裙子採用半粉半藍的百褶拼接設計，整體視覺效果活潑又動感，充分表達青春與活力的隊伍精神，讓球迷感受到滿滿元氣。

本季Fubon Angels的主視覺以煙火綻放為靈感，象徵賽季爆發力，主色調選用淺藍，帶來純粹冷靜的氛圍，卻因燈光效果而更加熱烈。

Fubon Angels不僅是舞台焦點，更是現場氣氛的推手，成員們以動作、笑容和滿滿能量，把比賽緊張感推到最高，把現場氣氛炒到最熱。煙火照亮夜空的瞬間，球迷的心跳與球場節奏相互呼應，宣告2025-26賽季即將開打。

為了提升球迷觀賽體驗，勇士主場本季特別規劃Fubon Angels中場表演，準備以更精彩的應援內容炒熱現場。

陣容方面，23位Fubon Angels將輪番登場，包括南珉貞即將邁入第三年、首次加入勇士應援的李雅英，以及人稱「釜山女神」的李晧禎，都會在主場現身應援，還有Fubon Angels mini不定時登場陪伴球迷。

關鍵字： 李晧禎李雅英南珉貞富邦勇士PLG台籃三本柱Fubon Angels

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林志傑宣布本季結束後退休　2026年小巨蛋辦引退賽

林志傑宣布本季結束後退休　2026年小巨蛋辦引退賽

雲豹「忙內」正式簽約　選秀探花徐宏瑋選6號有原因

雲豹「忙內」正式簽約　選秀探花徐宏瑋選6號有原因

快訊／野獸林志傑職籃引退賽　有望4月台北小巨蛋登場

快訊／野獸林志傑職籃引退賽　有望4月台北小巨蛋登場

「黑豹」飆分還要變身大鎖　阿巴西喊話新賽季拚防守

「黑豹」飆分還要變身大鎖　阿巴西喊話新賽季拚防守

中華文化教育暨體育交流促進會理事長交接　前體育署長何卓飛接任

中華文化教育暨體育交流促進會理事長交接　前體育署長何卓飛接任

22層樓高飆速下落　50歲巴西滑板傳奇迪亞士破世界紀錄

22層樓高飆速下落　50歲巴西滑板傳奇迪亞士破世界紀錄

驚爆！葛拉漢左膝傳傷勢　領航猿急找新洋將米爾納救火

驚爆！葛拉漢左膝傳傷勢　領航猿急找新洋將米爾納救火

「最帥洋將」回鍋特攻效力　飛克感謝台灣球迷力挺到底

「最帥洋將」回鍋特攻效力　飛克感謝台灣球迷力挺到底

進入兩年來個人最佳狀態　「特攻魔術師」林韋翰預告強勢回歸

進入兩年來個人最佳狀態　「特攻魔術師」林韋翰預告強勢回歸

快訊／JJUBI、金渡兒加入特攻應援　預告女神邊荷律有望助陣

快訊／JJUBI、金渡兒加入特攻應援　預告女神邊荷律有望助陣

【第一視角曝】苗栗隨機砍人！女童來不及跑遭刺

熱門新聞

兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲：上半季很懊悔...

快訊／驟死戰8局12K無失分　施特利特神級演出率洋基淘汰宿敵紅襪

道奇飛往費城！大谷帽反戴帥氣登機　山本拎LV包、朗希燦笑入鏡

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

林暉盛關鍵戰役了不起！　平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

快訊／野獸林志傑職籃引退賽　有望4月台北小巨蛋登場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1上半季很懊悔...平野奪冠後吐心聲

2洋基淘汰紅襪晉級分區系列賽

3道奇飛往費城！山本拎愛包登機

4大谷、八村壘合影　身高對比引熱議

5平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

最新新聞

1林志傑引退賽公布　4月小巨蛋登場

2洋基復仇紅襪　賈吉：我們知道要做什麼

3施特利特談鎖死紅襪關鍵

4馬查多點名戰犯　坦言自己表現不佳

5李晧禎回來了　新賽季重回勇士應援

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳其邁曝第一時間戴爸心聲　「拚勁好！可惜運氣沒站小戴這邊」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

球后戴資穎深夜曝光膝蓋傷勢！經賽後低潮她：我沒事，心情很好

台灣田徑「欄神」陳奎儒晉級！鄉親嗨翻...爸：不敢打電話給他

【新視角影片】北捷遭踹婦先撞2次才被飛走

【救命神梯】屋主摘龍眼忘收梯子！25人靠它爬屋頂躲泥流

【謝謝你們】花蓮災民大聲感謝「鏟子超人」超暖心

【才入學1個月】屏科大一生騎車撞燈桿搶救不治

【不准下車！】搭車遇到萌犬眼神緊盯　一下車立刻崩潰挽留XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366