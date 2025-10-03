李晧禎、李雅英、南珉貞三本柱出擊　新賽季齊聚為富邦勇士應援

▲李晧禎、李雅英、南珉貞將重新在勇士主場合體應援。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃2025-26賽季將於10月展開，台北富邦勇士3日舉行開季記者會，宣布韓籍三本柱李晧禎、李雅英、南珉貞將在新賽季攜手應援，Fubon Angels一共23位成員，新賽季將齊聚勇士主場與球迷見面。

PLG年度啦啦隊三連霸的Fubon Angels，今天在記者會上正式公開全新制服設計，引發球迷熱烈關注。這次新制服主打粉色，搭配天空藍、白色與銀色邊線，並以不對稱肩帶設計增添時尚感。

銀白亮片布料在燈光下閃閃發光，胸前「Angels」字樣以粉紅色刺繡呈現，展現團隊的可愛活力。下身裙子採用半粉半藍的百褶拼接設計，整體視覺效果活潑又動感，充分表達青春與活力的隊伍精神，讓球迷感受到滿滿元氣。

本季Fubon Angels的主視覺以煙火綻放為靈感，象徵賽季爆發力，主色調選用淺藍，帶來純粹冷靜的氛圍，卻因燈光效果而更加熱烈。

Fubon Angels不僅是舞台焦點，更是現場氣氛的推手，成員們以動作、笑容和滿滿能量，把比賽緊張感推到最高，把現場氣氛炒到最熱。煙火照亮夜空的瞬間，球迷的心跳與球場節奏相互呼應，宣告2025-26賽季即將開打。

為了提升球迷觀賽體驗，勇士主場本季特別規劃Fubon Angels中場表演，準備以更精彩的應援內容炒熱現場。

陣容方面，23位Fubon Angels將輪番登場，包括南珉貞即將邁入第三年、首次加入勇士應援的李雅英，以及人稱「釜山女神」的李晧禎，都會在主場現身應援，還有Fubon Angels mini不定時登場陪伴球迷。