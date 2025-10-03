快訊／野獸林志傑職籃引退賽　有望4月台北小巨蛋登場

運動雲

▲富邦勇士林志傑、賴廷恩、許晉哲、莫巴耶。（圖／勇士提供）

▲富邦勇士林志傑將舉行正式引退賽，地點有望在台北小巨蛋。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃台北富邦勇士3日下午將舉行開季記者會，並預告將宣布「未來重大規劃」，據了解今日球團將宣布陣中精神領袖，43歲林志傑的正式引退賽，目前傳出時間將可能定在2026年4月份，地點則屬意可容納1.5萬人入場觀戰的台北小巨蛋，作為「野獸」高掛球鞋退役的球場告別秀殿堂。

PLG職籃將於10月26日正式揭開2025-26賽季序幕，本季依舊維持4隊規模開打，且其中一隊還是日前才剛成軍的洋基工程。

聯盟本季最大焦點，仍在台籃精神領袖林志傑身上，在與勇士續約再戰一季後，林志傑本季確定將是職業生涯「最後一舞」，相關引退賽規劃安排，也傳出球團早已如火如荼進行。

目前最大關鍵，仍在林志傑的左手腕傷勢，他在上賽季和勇士攜手拚至年度總冠軍賽第7戰，不料卻在最後關頭遭遇左手腕骨折，並在受傷處植入鋼板進行手術治療。

目前林志傑雖然已經開始進行投籃、重量訓練，不過在左手受傷處活動度仍未達理想狀況，也尚未進行實戰，何時能夠正式復出上陣仍未有定論。

不過，據了解林志傑相關「引退賽」時間、地點已有定案，預計正式引退賽將於明年4月份舉辦，比賽場館則將在可容納1萬5000位球迷入場的台北小巨蛋。

根據先前PLG職籃公布的新賽季相關賽程表，在明年4月11日、12日勇士主場分別迎戰領航猿及洋基之戰，勇士比賽主場館仍顯示「TBD」（To Be Determined）預料今日球團開季記者會，很可能就將宣布該周主場賽事，將為林志傑最後引退賽，且地點高機率就在台北小巨蛋。

▲根據PLG聯盟公布賽程，勇士4月份有兩場主場賽程地點「待定」，預料高機率將是林志傑引退賽。（圖／PLG提供）

