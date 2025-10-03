林志傑曝手傷恢復進度　談「12號戰袍」是否退休這樣說

運動雲

▲「野獸」林志傑。（圖／勇士提供）

▲「野獸」林志傑將在明年4月進行正式引退賽。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／台北報導

台北富邦勇士3日舉行2025-26賽季開季記者會，也正式宣布將於明年4月11日、12日在台北小巨蛋替林志傑舉行正式引退賽。林志傑表示，「目前左手骨折狀況還有痠痛感，10月17日會進行第2次複診，目前還沒開始加入團隊訓練。」對於未來自己專屬的12號是否一併退休，林志傑則表示，「如果有機會讓12號球衣掛在主場，也會是個先例！」

「台籃GOAT」林志傑即將於本季結束後正式高掛球鞋退役，不過由於上賽季總冠軍第7戰遭遇左手骨折傷勢，林志傑目前雖然已經展開個人自主訓練，不過尚未進入對抗甚至團隊訓練，因此距離明年4月的正式引退賽，仍有一段艱辛的復健之路要度過。

林志傑表示，「目前確實還沒加入團隊訓練，這幾年也清楚自己的身體狀態落差越來越大，加上這次手傷休了蠻長時間，壓力蠻大也讓我蠻折騰，畢竟沒辦法訓練就沒辦法保持體態，球員應該要對得起自己跟大家的信任。」

對於自己的正式引退賽將於4月11日、12日在台北小巨蛋登場，林志傑則強調，「球團希望我不要著急，我自己的重點當然是保持健康，平安打完比賽做最好的結束，這是我最想做到的。」

談到自己的「12號」球衣是否可能在主場退休，林志傑透露，「過去就是因為喜歡龍哥（鄭志龍）才選12號，能跟他一起穿這個號碼很光榮，如果有機會讓12號球衣退休掛在主場也是先例，接下來如果有人穿上這個背號，我也會期待是誰。」

