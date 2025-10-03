TPBL熱身賽屏東開打　阿巴西回歸首戰飆26分特攻仍吞敗

▲TPBL職籃熱身賽屏東開打，阿巴西回歸特攻首戰狂飆26分。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃2025-26賽季季前熱身賽，3日在屏東縣立體育館盛大開打，首戰由新北中信特攻交手福爾摩沙夢想家，兩隊打出一場飆分大戰，本季回鍋特攻效力的「黑豹」阿巴西，首戰就在南台灣展現飆分本色，全場砍下7顆三分球進帳26分，但夢想家末節靠著主控林俊吉殺出，全場18分、4籃板、5助攻，搭配高柏鎧轟下25分、13籃板，最終夢想家111比109拿下勝利。

TPBL官辦熱身賽開拔到屏東縣立體育館，這也是國內兩職籃聯盟首度前進屏東開打，首戰由新賽季都具備爭冠實力的特攻、夢想家交手。

兩隊開賽都展現兇猛火力，雙方團隊三分球命中率都相當驚人，特攻全場42投19中，三分球命中率高達45.2%，夢想家也有47投21中，高達44.7%的三分球命中率。

夢想家靠著首節建立雙位數領先情況下，前3節打完還手握領先優勢，即便末節「閃電軍團」瘋狂追分，最終夢想家仍驚險以兩分勝出。

此戰夢想家雖然僅有10人出賽，但其中就有5人得分上雙，高柏鎧拿下25分、13籃板、3阻攻，就連三分球都是單場3投全進。

另外霍爾曼拿下20分、12籃板、6助攻、2抄截，末節穩住大局的林俊吉則是18分、4籃板、5助攻。

本季大舉補強的特攻方面，阿巴西回歸首戰19投9中，貢獻26分、4籃板、3助攻，新洋將內馬23分、11籃板，飛克16分、3籃板、6助攻，另一名新洋將霸夫也有16分進帳。

繳出全場最高得分的阿巴西表示心情還不錯，「前面休了一個月，這是第一場比賽，很開心我的狀況有慢慢回來，球隊和我都還有很多東西需要改變，防守也可以更好，希望打完這場比賽，回去可以把細節調整好！」

重返台灣職籃賽場上的飛克也謙虛說到，「一樣照著教練的指示，努力做好每一波攻防，但今天不管我個人或全隊的表現都只有達到教練要求的一半，之後回去會補強不足的地方。」

▲高柏鎧轟下25分、13籃板，單場三分球更是3投俱中。（圖／TPBL提供）