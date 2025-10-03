攻城獅落後28分逆轉勝　海神熱身賽輸球還傷兩員大將

▲攻城獅克服最多28分落後，高國豪幫助球隊完成逆轉勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃2025-26賽季季前熱身賽，3日在屏東縣立體育館盛大開打，「南霸天」高雄全家海神交手新竹御嵿攻城獅，開賽海神一度打出「34比7」猛攻，最多一度領先來到28分之多，但隨後包括施晉堯、艾德等主力意外負傷，讓攻城獅找到突破口，新洋將力獅砍下19分、4籃板、4助攻5抄截，搭配高國豪15分、4籃板、3助攻、3抄截，最終攻城獅就以98比88逆轉贏球。

此戰海神交手攻城獅，開賽海神手風極順，開局打出34比7猛攻，讓攻城獅攻守節奏大亂，海神一度拉開多達28分領先。

攻城獅靠著新洋將力獅連續三分球攻勢追分，加上海神施晉堯、艾德接連因傷退場展開追分氣勢，但半場打完海神仍以17分大幅領先。

不過下半場開始後，海神啟用「全本土」陣容應戰，也讓攻城獅大舉追分，末節一波33比10猛攻順利逆轉，最終就以10分之差贏球。

攻城獅此戰4人得分達雙位數，力獅拿下19分、4籃板、4助攻、5抄截，提傑17分、9籃板、3抄截、2阻攻，高國豪15分、4籃板、3助攻、3抄截。

搞砸28分領先吞敗的海神方面，隊長余純安拿下全隊最高14分、凱帝13分、11籃板，蘇文儒11分。

攻城獅總教練威森表示，比賽勝負並非重點，更關注的是球員在細節上的表現與執行力，「這場熱身賽帶來了正反兩面的收穫，特別是新洋將如何融入團隊將是關鍵。」

他也指出，上半場球員在身體對抗上尚未準備完全，狀態仍在調整中；不過下半場經過溝通後，球員在各位置的出手更具信心，也及時提升了對抗強度，這正是球隊未來需要持續精進的部分。

海神總教練費雪指出團隊開局的表現朝著他理想的樣貌前進，可惜後續球員出現無法預料的大小傷勢，防守沒能延續，「27個失誤是沒有辦法贏球的，還需要時間待團隊把健康狀態調好。」至於艾德腳踝扭傷將再做檢查，施晉堯則是因地貼濕滑拉傷。

▲海神熱身賽首戰就傷兩員大將，戰力面臨考驗。（圖／TPBL提供）