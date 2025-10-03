運動雲

>

攻城獅落後28分逆轉勝　海神熱身賽輸球還傷兩員大將

▲攻城獅高國豪、海神蘇文儒。（圖／TPBL提供）

▲攻城獅克服最多28分落後，高國豪幫助球隊完成逆轉勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃2025-26賽季季前熱身賽，3日在屏東縣立體育館盛大開打，「南霸天」高雄全家海神交手新竹御嵿攻城獅，開賽海神一度打出「34比7」猛攻，最多一度領先來到28分之多，但隨後包括施晉堯、艾德等主力意外負傷，讓攻城獅找到突破口，新洋將力獅砍下19分、4籃板、4助攻5抄截，搭配高國豪15分、4籃板、3助攻、3抄截，最終攻城獅就以98比88逆轉贏球。

此戰海神交手攻城獅，開賽海神手風極順，開局打出34比7猛攻，讓攻城獅攻守節奏大亂，海神一度拉開多達28分領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

攻城獅靠著新洋將力獅連續三分球攻勢追分，加上海神施晉堯、艾德接連因傷退場展開追分氣勢，但半場打完海神仍以17分大幅領先。

不過下半場開始後，海神啟用「全本土」陣容應戰，也讓攻城獅大舉追分，末節一波33比10猛攻順利逆轉，最終就以10分之差贏球。

攻城獅此戰4人得分達雙位數，力獅拿下19分、4籃板、4助攻、5抄截，提傑17分、9籃板、3抄截、2阻攻，高國豪15分、4籃板、3助攻、3抄截。

搞砸28分領先吞敗的海神方面，隊長余純安拿下全隊最高14分、凱帝13分、11籃板，蘇文儒11分。

攻城獅總教練威森表示，比賽勝負並非重點，更關注的是球員在細節上的表現與執行力，「這場熱身賽帶來了正反兩面的收穫，特別是新洋將如何融入團隊將是關鍵。」

他也指出，上半場球員在身體對抗上尚未準備完全，狀態仍在調整中；不過下半場經過溝通後，球員在各位置的出手更具信心，也及時提升了對抗強度，這正是球隊未來需要持續精進的部分。

海神總教練費雪指出團隊開局的表現朝著他理想的樣貌前進，可惜後續球員出現無法預料的大小傷勢，防守沒能延續，「27個失誤是沒有辦法贏球的，還需要時間待團隊把健康狀態調好。」至於艾德腳踝扭傷將再做檢查，施晉堯則是因地貼濕滑拉傷。

▲攻城獅高國豪、海神蘇文儒。（圖／TPBL提供）

▲海神熱身賽首戰就傷兩員大將，戰力面臨考驗。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL熱身賽攻城獅高國豪海神艾德台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

TPBL熱身賽屏東開打　阿巴西回歸首戰飆26分特攻仍吞敗

TPBL熱身賽屏東開打　阿巴西回歸首戰飆26分特攻仍吞敗

林志傑退役下一步？　吳永仁爆料：當教練並非野獸首選

林志傑退役下一步？　吳永仁爆料：當教練並非野獸首選

林志傑拚本季回歸打引退賽　左手植入鐵板確定不拿出

林志傑拚本季回歸打引退賽　左手植入鐵板確定不拿出

林志傑曝手傷恢復進度　談「12號戰袍」是否退休這樣說

林志傑曝手傷恢復進度　談「12號戰袍」是否退休這樣說

林志傑引退賽正式公布　明年4月11日、12日台北小巨蛋登場

林志傑引退賽正式公布　明年4月11日、12日台北小巨蛋登場

李晧禎、李雅英、南珉貞三本柱出擊　新賽季齊聚為富邦勇士應援

李晧禎、李雅英、南珉貞三本柱出擊　新賽季齊聚為富邦勇士應援

林志傑宣布本季結束後退休　2026年小巨蛋辦引退賽

林志傑宣布本季結束後退休　2026年小巨蛋辦引退賽

雲豹「忙內」正式簽約　選秀探花徐宏瑋選6號有原因

雲豹「忙內」正式簽約　選秀探花徐宏瑋選6號有原因

快訊／野獸林志傑職籃引退賽　有望4月台北小巨蛋登場

快訊／野獸林志傑職籃引退賽　有望4月台北小巨蛋登場

「黑豹」飆分還要變身大鎖　阿巴西喊話新賽季拚防守

「黑豹」飆分還要變身大鎖　阿巴西喊話新賽季拚防守

【真是出家人？】比丘尼疑不滿化緣遭店家拒絕　開嗆老闆「囂張」+作勢打人

熱門新聞

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲：上半季很懊悔...

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

快訊／驟死戰8局12K無失分　施特利特神級演出率洋基淘汰宿敵紅襪

道奇飛往費城！大谷帽反戴帥氣登機　山本拎LV包、朗希燦笑入鏡

老虎季後賽不一樣了！贏下守護者外卡賽創下大聯盟史無前例紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦、味全板凳清空！葉君璋衝場抗議

2上半季很懊悔...平野奪冠後吐心聲

3大谷、八村壘合影　身高對比引熱議

4洋基淘汰紅襪晉級分區系列賽

5道奇飛往費城！山本拎愛包登機

最新新聞

1新南向國際籃球賽　台灣球員開眼界

2攻城獅落後28分逆轉勝　海神熱身賽傷兩大將

3曾祥鈞變壯　新賽季目標場均雙10

4兄弟眾將齊聲高喊「台灣大賽我們來了」

5中信兄弟全年第一直衝總冠軍賽

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳其邁曝第一時間戴爸心聲　「拚勁好！可惜運氣沒站小戴這邊」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

球后戴資穎深夜曝光膝蓋傷勢！經賽後低潮她：我沒事，心情很好

台灣田徑「欄神」陳奎儒晉級！鄉親嗨翻...爸：不敢打電話給他

【新視角影片】北捷遭踹婦先撞2次才被飛走

【救命神梯】屋主摘龍眼忘收梯子！25人靠它爬屋頂躲泥流

【謝謝你們】花蓮災民大聲感謝「鏟子超人」超暖心

【不准下車！】搭車遇到萌犬眼神緊盯　一下車立刻崩潰挽留XD

【才入學1個月】屏科大一生騎車撞燈桿搶救不治
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366