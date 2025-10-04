運動雲

湖人熱身賽首戰22分慘敗　太陽布克轟24分7助攻領軍大勝

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025-26賽季的季前熱身賽持續展開，西區兩大人氣勁旅洛杉磯湖人、鳳凰城太陽4日交鋒，紫金軍團兩大球星詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）都未出賽情況下，湖人一路遭太陽壓制，太陽「奪命書生」布克（Devin Booker）轟下24分、7助攻，幫助太陽以103比81大勝贏球。

▲太陽布克、湖人詹姆斯、布朗尼。（圖／路透）

▲太陽布克轟下24分、7助攻，領軍熱身賽首戰狂勝湖人。（圖／路透）

湖人在熱身賽首戰，王牌雙星詹姆斯、唐西奇都高掛免戰牌，球隊僅能靠著「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）領軍撐場，反觀太陽雖然休賽季加盟的砍將格林（Jalen Green）此戰同樣沒有出賽，但陣中王牌球星布克領軍出擊，戰力明顯高出湖人一截。

開賽太陽就火力全開，布克強勢單打率隊首節就打出31比16的雙位數領先，湖人始終無法有效追分，下半場開打太陽攻勢再起，第3節又是一波30比18猛攻，最終就以22分之差大勝。

▲太陽布克、湖人詹姆斯、布朗尼。（圖／路透）

▲湖人一哥詹姆斯熱身賽首戰並未出賽。（圖／路透）

太陽此戰布克牛刀小試25分4秒，就砍下全場最高24分、2籃板、7助攻，艾倫（Grayson Allen）13分。

慘敗的湖人方面，此戰團隊進攻可說是一塌糊塗，團隊投籃命中率僅有31.1%，全場三分球更是35投僅6中，里夫斯拿下全隊最高20分，八村壘11分，至於布朗尼（Bronny James）則是手感低迷，全場12投1中，拿下8分、5籃板、2助攻。

▲太陽布克、湖人詹姆斯、布朗尼。（圖／路透）

▲湖人布朗尼手感低迷，全場12投1中拿下8分。（圖／路透）

【最暖背影】88歲阿公連續3天救災「滿身泥」年輕情侶默默讓座QQ

