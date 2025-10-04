康世峰、陳靖云各奪3金　台中市代表隊全運會強勢稱霸

▲臺中市代表隊全運會強勢稱霸。（圖／台中市體育局提供）

記者杜奕君／綜合報導

114年全國運動會自由車場地賽於昨（4）日在台中市立自由車場畫下完美句點，台中市代表隊展現驚人戰力，囊括9金5銀2銅，刷新多項大會紀錄，並完成多項連霸，成為本屆賽事最大贏家。市運動局長游志祥代表市長盧秀燕親赴現場，為選手加油並頒獎，肯定台中健兒的努力與表現，持續擦亮「金牌常勝軍」招牌。

本屆賽事中，亞運國手康世峰以地主優勢橫掃三面金牌，分別在男子爭先賽完成五連霸、競輪賽摘下三連霸金牌，並帶領學弟李承勳、林宜寬、邱信維、蔡佳勳，在團隊競速賽再度封王，展現領袖氣勢。康世峰不僅在賽場上表現出色，也積極將自身經驗傳承給後輩，帶領台中隊在團體賽制中屢創佳績，穩固台中自由車霸主地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男子其他選手同樣表現搶眼，亞洲盃國手許仕儒於全能賽再添一金；張誌盛與蕭世鑫在美式接力賽拿下當日最後一面金牌，並與張恩騰、黃暐程、蔡秉辰、李靖烽、謝帛勲在團隊追逐賽完成二連霸，凸顯台中男團的深厚實力。

女子隊方面，由亞運雙金得主蕭美玉領軍，從16歲至今已參加12屆全運會，今年40歲仍披戰袍上陣，展現傳承精神。她攜手王慈均、王歆婷、林芷妍、陳靖云、劉尚盈，完成女子團隊競速四連霸。新生代選手陳靖云勇奪女子爭先賽及競輪雙金，王歆婷及賴佳琦分別在追逐賽、爭先賽斬獲銅牌，賴佳琦也於全能賽摘下銀牌，女將們全面展現爆發力與接班能量。

游志祥局長表示，台中自由車代表隊的傑出成績，歸功於選手的努力、教練團與後勤團隊的支持，以及台中市體育總會自由車委員會的長期耕耘。市府將持續投入資源，優化訓練環境，讓台中成為選手追夢、爭金的最佳基地。運動局也特別感謝理事長張清照、秘書長蘇柏興，在選手培育、賽事推動、友善環境三大方向上的持續努力，鞏固台中在全國自由車運動的領先地位。

▲運動局游局長至現場為美式接力張誌盛與蕭世鑫頒發金牌。（圖／台中市體育局提供）