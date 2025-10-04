運動雲

>

康世峰、陳靖云各奪3金　台中市代表隊全運會強勢稱霸

▲臺中市代表隊全運會強勢稱霸、運動局游局長至現場為美式接力張誌盛與蕭世鑫頒發金牌。（圖／台中市體育局提供）

▲臺中市代表隊全運會強勢稱霸。（圖／台中市體育局提供）

記者杜奕君／綜合報導

114年全國運動會自由車場地賽於昨（4）日在台中市立自由車場畫下完美句點，台中市代表隊展現驚人戰力，囊括9金5銀2銅，刷新多項大會紀錄，並完成多項連霸，成為本屆賽事最大贏家。市運動局長游志祥代表市長盧秀燕親赴現場，為選手加油並頒獎，肯定台中健兒的努力與表現，持續擦亮「金牌常勝軍」招牌。

本屆賽事中，亞運國手康世峰以地主優勢橫掃三面金牌，分別在男子爭先賽完成五連霸、競輪賽摘下三連霸金牌，並帶領學弟李承勳、林宜寬、邱信維、蔡佳勳，在團隊競速賽再度封王，展現領袖氣勢。康世峰不僅在賽場上表現出色，也積極將自身經驗傳承給後輩，帶領台中隊在團體賽制中屢創佳績，穩固台中自由車霸主地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男子其他選手同樣表現搶眼，亞洲盃國手許仕儒於全能賽再添一金；張誌盛與蕭世鑫在美式接力賽拿下當日最後一面金牌，並與張恩騰、黃暐程、蔡秉辰、李靖烽、謝帛勲在團隊追逐賽完成二連霸，凸顯台中男團的深厚實力。

女子隊方面，由亞運雙金得主蕭美玉領軍，從16歲至今已參加12屆全運會，今年40歲仍披戰袍上陣，展現傳承精神。她攜手王慈均、王歆婷、林芷妍、陳靖云、劉尚盈，完成女子團隊競速四連霸。新生代選手陳靖云勇奪女子爭先賽及競輪雙金，王歆婷及賴佳琦分別在追逐賽、爭先賽斬獲銅牌，賴佳琦也於全能賽摘下銀牌，女將們全面展現爆發力與接班能量。

游志祥局長表示，台中自由車代表隊的傑出成績，歸功於選手的努力、教練團與後勤團隊的支持，以及台中市體育總會自由車委員會的長期耕耘。市府將持續投入資源，優化訓練環境，讓台中成為選手追夢、爭金的最佳基地。運動局也特別感謝理事長張清照、秘書長蘇柏興，在選手培育、賽事推動、友善環境三大方向上的持續努力，鞏固台中在全國自由車運動的領先地位。

▲臺中市代表隊全運會強勢稱霸、運動局游局長至現場為美式接力張誌盛與蕭世鑫頒發金牌。（圖／台中市體育局提供）

▲運動局游局長至現場為美式接力張誌盛與蕭世鑫頒發金牌。（圖／台中市體育局提供）

關鍵字： 自由車全運會

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

2025年新南向國際籃球賽落幕　國際交流助台灣球員開眼界

2025年新南向國際籃球賽落幕　國際交流助台灣球員開眼界

攻城獅落後28分逆轉勝　海神熱身賽輸球還傷兩員大將

攻城獅落後28分逆轉勝　海神熱身賽輸球還傷兩員大將

TPBL熱身賽屏東開打　阿巴西回歸首戰飆26分特攻仍吞敗

TPBL熱身賽屏東開打　阿巴西回歸首戰飆26分特攻仍吞敗

林志傑退役下一步？　吳永仁爆料：當教練並非野獸首選

林志傑退役下一步？　吳永仁爆料：當教練並非野獸首選

林志傑拚本季回歸打引退賽　左手植入鐵板確定不拿出

林志傑拚本季回歸打引退賽　左手植入鐵板確定不拿出

林志傑曝手傷恢復進度　談「12號戰袍」是否退休這樣說

林志傑曝手傷恢復進度　談「12號戰袍」是否退休這樣說

林志傑引退賽正式公布　明年4月11日、12日台北小巨蛋登場

林志傑引退賽正式公布　明年4月11日、12日台北小巨蛋登場

李晧禎、李雅英、南珉貞三本柱出擊　新賽季齊聚為富邦勇士應援

李晧禎、李雅英、南珉貞三本柱出擊　新賽季齊聚為富邦勇士應援

林志傑宣布本季結束後退休　2026年小巨蛋辦引退賽

林志傑宣布本季結束後退休　2026年小巨蛋辦引退賽

雲豹「忙內」正式簽約　選秀探花徐宏瑋選6號有原因

雲豹「忙內」正式簽約　選秀探花徐宏瑋選6號有原因

【台灣霹靂火劉文聰也救災】我若是不爽，我會送你一支番仔火……啊是綠豆湯啦XD

熱門新聞

力亞士連兩顆觸身球引爆衝突　鋒總看出情緒浮躁「不適合再投」

洋基確定ALDS輪值　希爾扛首戰、弗萊德G2登板

道奇公布分區系列賽輪值　大谷翔平、史奈爾扛前兩戰

非常期待！大谷翔平首度季後賽二刀流上陣　談如何應戰費城人

台灣第1！平野惠一豪氣宣言　中信兄弟全年第一到手直衝總冠軍賽

兄弟鎖定全年第一　眾將齊聲高喊「台灣大賽我們來了」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1力亞士故意的嗎？鋒總苦笑回應

2洋基確定ALDS輪值

3道奇公布分區系列賽前4戰輪值

4大谷翔平談如何應戰費城人

5中信兄弟全年第一直衝總冠軍賽

最新新聞

1獨行俠巨塔又長高　身高增至218公分

2熱火5球員不參與季前賽　主帥不擔憂

3巴特勒扭傷腳踝　是否對陣湖人待觀察

4自由車9金　台中市代表隊全運會稱霸

5佐佐木朗希分區賽可能續任守護神

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

火藥味中偷閒？陳真跑去跟李凱威聊天：安打王、盜壘王

本周5連勝追平整個8月！　鋒總：學會在壓力下比賽是過程

中信兄弟勇奪下半季冠軍！隊史第20座　洲際主場黃色彩帶傾瀉而出

自評90分！林暉盛封王戰扛7局　拋彩帶初體驗、感謝自己沒放棄

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

【最暖背影】88歲阿公連續3天救災「滿身泥」年輕情侶默默讓座QQ

【台灣霹靂火劉文聰也救災】我若是不爽，我會送你一支番仔火……啊是綠豆湯啦XD

【奇妙的緣分】乘客與司機久未見女兒同名 更巧的是司機竟和乘客爸爸也同名！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366