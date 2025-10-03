2025年新南向國際籃球賽落幕　國際交流助台灣球員開眼界

▲2025年新南向國際籃球賽，文化大學攜手五亞洲勁旅以球會友交流。（圖／中國文化大學提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年新南向國際男子籃球邀請賽於9月15日至19日在中國文化大學體育館圓滿落幕。這場為期五天的賽事，集結了地主文化大學男籃在內的六支亞洲勁旅同場較勁，不僅是各校檢驗暑訓成果的絕佳舞台，更透過籃球建立了跨越國界的深厚友誼。

地主文化大學校長王子奇表示強調，籃球不僅是競技運動，更是跨國界的共同語言，期盼選手們透過比賽與交流，收穫難忘回憶並建立深厚友誼。總教練羅興樑則表示，這場邀請賽讓台灣球員能體驗各國籃球文化，為下一季UBA大專籃球聯賽提前做準備。

歷經5天激烈賽事後，最終菲律賓的兩支勁旅展現強大實力，德拉薩聖貝尼爾德學院以5勝0負橫掃冠軍，聖塞巴斯蒂安學院拿下亞軍，而地主台灣的萬能科技大學則以3勝2負的成績奪得季軍，地主文化大學則是以2勝3負拿下第4名。

擔任地主文化大學總教練的是有「神奇小子」封號的羅興樑，他特別感謝校長與師長、贊助商們的大力支持，以及其餘五隊球隊願意在暑假尾聲前來交流。

這次國際籃球邀請賽能成功順利登場，背後凝聚了社會各界的資源挹注從硬體的賽事規格、球隊接駁，到周邊的能量飲與活動支援，許多企業與單位皆共同投入。

包括志邦企業、中悅電機、元富信建設、三商美邦人壽、PORSCHE台北保時捷中心、雀客國際酒店股份有限公司、Monarch、聯華食品工業股份有限公司、紅豆食府、Red bull、冰川黃金竹碳水、新航通運等合作夥伴，以及BeRule乳清能量飲和臺北市體育總會籃球協會的協助，共同促成了這場南向籃球盛會，讓這場跨國校際交流得以高規格呈現。