獨行俠巨塔又長高了！　里夫利二世身高暴增至218公分

▲▼獨行俠菜鳥長人里夫利二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠主戰長人里夫利二世在這個暑假又長高了。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025-26賽季即將展開，達拉斯獨行俠主戰中鋒里夫利二世（Dereck Lively II）卻傳出又「長高」的驚人消息，根據美國媒體報導，里夫利二世目前身高已經長到218公分到221公分之間，新賽季他將和明星長人「一眉」戴維斯（Anthony Davis）搭檔組成頂級雙塔捍衛獨行俠禁區。

現年僅21歲的里夫利二世，是2023年獨行俠首輪第12順位選進的樂透區新秀，上個賽季他雖然受到右腳疲勞性骨折傷勢影響，整季僅出賽36場，但場均仍有8.7分、7.5籃板、2.4助攻、1.6阻攻，且整體投籃命中率高達70.2%的表現。

休賽季期間，里夫利二世又傳出在7月進行右腳骨刺清創手術，不過傷勢恢復狀況良好，目前已經可以投入季前訓練營，但例行賽正式開打後，獨行俠球團仍將控管他的上場時間。

根據美國媒體報導，里夫利二世在休賽季還有一項驚人改變，就是再度「長高」！根據史坦（Marc Stein）報導，里夫利二世透露自己又再度長高，從原先的官方身高213公分，目前又長到大約218公分到221公分之間。

由於獨行俠另一名主力長人加福德（Daniel Gafford）因為腳踝傷勢，可能缺席開季前2至3周賽事，目前里夫利二世有極高機會將以先發中鋒身份迎來開季，並和「一眉」戴維斯組成禁區雙塔出擊。

