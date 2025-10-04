丁聖儒飆20分7助攻展霸氣　讚19歲新秀謝銘駿「敢打」氣勢佳

▲戰神19歲新秀謝銘駿，熱身賽首戰登場拿下9分。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

上賽季在季後賽首輪止步的台北台新戰神，4日在TPBL職籃2025-26賽季季前熱身賽成功復仇！面對上季首輪對手，也是衛冕冠軍新北國王，戰神主控丁聖儒全場貢獻20分、7助攻、4抄截，幫助戰神105比100擊敗國王。賽後丁聖儒也大讚球隊19歲新秀謝銘駿，職業賽首度上場就貢獻9分，展現敢拚敢打精神。

即便此戰一度落後國王達14分之多，但戰神在主控丁聖儒穿針引線，全場貢獻20分、7助攻、4抄截的攻守俱佳帶領下，領軍以5分逆轉奪勝。

丁聖儒表示，「熱身賽首戰大家都在找感覺，持續為開季之後的最佳陣容作磨合，把一些細節照著教練團要求的做好，很開心能拿下勝利。」

另外，丁聖儒也說，「今年團隊只有齊曼加一個大洋將，總教練希望用小球風格製造轉換快攻，製造多一點的進攻回合，讓對手無法防備。」

至於此戰貢獻17分的雷蒙恩，以及首度登場就拿下9分的新秀謝銘駿，丁聖儒也說，「雷蒙恩的身體機體是台灣屬一屬二，謝銘駿雖然年輕但他不會怯場，第3節上來也得了9分，兩人的特點就是上場都不會怕，都很敢打。」

▲戰神丁聖儒熱身賽首戰表現出色，砍下20分、7助攻。（圖／TPBL職籃提供）