國王後林書豪時代首戰吞敗　戰神丁聖儒20分7助攻展王牌主控氣勢

▲戰神丁聖儒、基德、雷蒙恩、謝銘駿，國王林彥廷、尚迪。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神丁聖儒熱身賽首戰表現出色，砍下20分、7助攻領軍擊敗衛冕軍國王。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃2025-26賽季季前熱身賽，4日持續在屏東縣立體育館熱戰，中午12點由上季衛冕冠軍新北國王交手台北台新戰神，本季洋將陣容全面更新的戰神打出新氣象，當家主控丁聖儒全場貢獻20分、7助攻、4抄截，新洋將基德也進帳21分、8籃板、4助攻，雷蒙恩17分，19歲新秀謝銘駿也有9分進帳，幫助戰神105比100擊敗國王。

開賽戰神2年級前鋒張兆辰表現出色，單節進帳8分，但國王包括尚迪、桑尼單打都有所發揮，戰神上季新人王雷蒙恩也貢獻一次精彩切入拉桿美技，首節打完國王以33比28取得領先。

次節國王新洋將尚迪持續火燙手感，不過戰神也靠主控丁聖儒單節獨拿9分穩定軍心，不過半場打完國王仍以58比50強勢領先戰神。

第3節國王群起發揮，桑尼、沃許本領軍出擊，一度拉開14分大幅領先。戰神則靠基德不斷嘗試單打追分，隨後戰神5名本土球員展現防守拚勁一度追到4分差，但國王新加盟的林彥廷飆進半場超大號三分彈，讓國王持續以84比77領先。

末節開打後，國王新秀熊祥泰三分球開火，幫助球隊打出一波5比0開局，也將領先又擴大來到12分之多。但戰神再次展現韌性，江均三分球命中隨後又罰球建功，幫助戰神打出一波18比7攻勢，以92比91逆轉超前。

但國王仍靠林書緯切入撕裂防線取分，戰神丁聖儒兩罰俱中，隨後又送出精采背後傳球幫助江均切入拿分，隨後雙方持續激戰，雷蒙恩終場前11.8秒放進關鍵兩分，隨後戰神又成功抄截讓齊曼加雙手爆扣，戰神以105比100逆轉奪勝。

▲戰神丁聖儒、基德、雷蒙恩、謝銘駿，國王林彥廷、尚迪。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神上季新人王雷蒙恩此戰也有17分進帳。（圖／TPBL職籃提供）

