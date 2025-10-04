運動雲

>

熱身賽兩戰合轟「56分」　腿傷休1個月的阿巴西預告強勢降臨TPBL

▲特攻阿巴西，雲豹高錦瑋、麥卡洛。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻阿巴西熱身賽兩戰合計狂轟56分，火力相當驚人。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃2025-26賽季季前熱身賽4日賽程，新北中信特攻101比81大勝桃園台啤永豐雲豹，其中特攻「黑豹」阿巴西持續展現兇猛火力，全場兩分球9投9中、三分球8投4中，單場爆砍30分、4籃板、4抄截，連同昨日賽程在內，熱身賽兩戰合計轟下56分火力驚人。阿巴西表示，「先前因傷休息一個月，身體仍在恢復中，但我希望維持氣勢，開季贏下每場比賽！」

結束上季旅日生涯，阿巴西休賽季選擇回鍋特攻效力，也迎接個人生涯TPBL職籃首季，在林書豪宣布退役情況下，阿巴西也在本賽季聯盟主視覺榮登「C位」，也顯示聯盟對於這位超級砍將的重視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然因先前代表中華男籃傷勢，阿巴西休養大半時間，直到一周前才正式加入球隊效力，不過昨日季前熱身賽首戰，阿巴西重新披上特攻戰袍，就有單場26分強勢表現，雖然未能幫助球隊奪勝，但表現已經技驚四座。

今日交手雲豹，阿巴西更是火力全開，上半場就有11投10中，狂轟23分的精彩表現，最終阿巴西全場17投13中，單場又是轟下30分的精彩表現，也率領特攻以20分大勝雲豹，熱身賽首勝開胡。

賽後阿巴西表示表示，「在特攻待了3年跟隊友都很熟悉，感謝教練製造很多機會給我，熱身賽我還是當真正的比賽來打，因為再過幾周就要進行正式例行賽了，希望開季可以維持一樣的氣勢，贏下每場比賽。」

「身體仍在慢慢恢復中，我休了一個月，狀況已經比上個月好很多，剛回來一個禮拜而已，我也想趕快跟上大家的腳步，迎接這個新賽季。」阿巴西如此說道。

▲特攻阿巴西，雲豹高錦瑋、麥卡洛。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻阿巴西雖然因傷休息了一個月，回歸後整體戰力依舊相當驚人。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 阿巴西TPBL台籃黑豹新北中信特攻

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

猛！阿巴西爆砍30分領軍　特攻連兩戰得分破百狂勝雲豹

猛！阿巴西爆砍30分領軍　特攻連兩戰得分破百狂勝雲豹

丁聖儒飆20分7助攻展霸氣　讚19歲新秀謝銘駿「敢打」氣勢佳

丁聖儒飆20分7助攻展霸氣　讚19歲新秀謝銘駿「敢打」氣勢佳

國王後林書豪時代首戰吞敗　戰神丁聖儒20分7助攻展王牌主控氣勢

國王後林書豪時代首戰吞敗　戰神丁聖儒20分7助攻展王牌主控氣勢

湖人熱身賽首戰22分慘敗　太陽布克轟24分7助攻領軍大勝

湖人熱身賽首戰22分慘敗　太陽布克轟24分7助攻領軍大勝

獨行俠巨塔又長高了！　里夫利二世身高暴增至218公分

獨行俠巨塔又長高了！　里夫利二世身高暴增至218公分

康世峰、陳靖云各奪3金　台中市代表隊全運會強勢稱霸

康世峰、陳靖云各奪3金　台中市代表隊全運會強勢稱霸

2025年新南向國際籃球賽落幕　國際交流助台灣球員開眼界

2025年新南向國際籃球賽落幕　國際交流助台灣球員開眼界

攻城獅落後28分逆轉勝　海神熱身賽輸球還傷兩員大將

攻城獅落後28分逆轉勝　海神熱身賽輸球還傷兩員大將

TPBL熱身賽屏東開打　阿巴西回歸首戰飆26分特攻仍吞敗

TPBL熱身賽屏東開打　阿巴西回歸首戰飆26分特攻仍吞敗

林志傑退役下一步？　吳永仁爆料：當教練並非野獸首選

林志傑退役下一步？　吳永仁爆料：當教練並非野獸首選

【10年後再犯】48歲男苗栗隨機殺人！ 移送地檢不發一語

熱門新聞

中職線上博弈風波　台鋼證實3人遭罰！郭俞延帶頭罰10萬

匿名信指控引誘球員賭博！經紀公司駁斥涉案　中職、工會已調查

中職調查匿名信案出爐！　台鋼3球員涉線上博弈遭重懲

力亞士連兩顆觸身球引爆衝突　鋒總看出情緒浮躁「不適合再投」

獅猿挑戰賽10/10開打！台灣大賽10/18登場　完整賽程出爐

洋基確定ALDS輪值　希爾扛首戰、弗萊德G2登板

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職博弈風波　台鋼證實3人遭罰

2中職爆球員涉賭？中職、工會已調查

3中職調查匿名信案出爐！

4力亞士故意的嗎？鋒總苦笑回應

5獅猿季後挑戰賽10日開打　

最新新聞

1何品室融首升一軍：是我嗎？

2熱身賽兩戰轟56分　阿巴西強勢降臨TPBL

3阿巴西爆砍30分　特攻20分差狂勝雲豹

4李珠珢本季最後一舞！曝明年來台想法

5中職調查匿名信案出爐！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

火藥味中偷閒？陳真跑去跟李凱威聊天：安打王、盜壘王

本周5連勝追平整個8月！　鋒總：學會在壓力下比賽是過程

中信兄弟勇奪下半季冠軍！隊史第20座　洲際主場黃色彩帶傾瀉而出

自評90分！林暉盛封王戰扛7局　拋彩帶初體驗、感謝自己沒放棄

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

【台灣霹靂火劉文聰也救災】我若是不爽，我會送你一支番仔火……啊是綠豆湯啦XD

【最暖背影】88歲阿公連續3天救災「滿身泥」年輕情侶默默讓座QQ

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

【只剩屋頂】佛祖街重災區現況曝光！淤泥吞噬整棟房
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366