熱身賽兩戰合轟「56分」　腿傷休1個月的阿巴西預告強勢降臨TPBL

▲特攻阿巴西熱身賽兩戰合計狂轟56分，火力相當驚人。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃2025-26賽季季前熱身賽4日賽程，新北中信特攻101比81大勝桃園台啤永豐雲豹，其中特攻「黑豹」阿巴西持續展現兇猛火力，全場兩分球9投9中、三分球8投4中，單場爆砍30分、4籃板、4抄截，連同昨日賽程在內，熱身賽兩戰合計轟下56分火力驚人。阿巴西表示，「先前因傷休息一個月，身體仍在恢復中，但我希望維持氣勢，開季贏下每場比賽！」

結束上季旅日生涯，阿巴西休賽季選擇回鍋特攻效力，也迎接個人生涯TPBL職籃首季，在林書豪宣布退役情況下，阿巴西也在本賽季聯盟主視覺榮登「C位」，也顯示聯盟對於這位超級砍將的重視。

雖然因先前代表中華男籃傷勢，阿巴西休養大半時間，直到一周前才正式加入球隊效力，不過昨日季前熱身賽首戰，阿巴西重新披上特攻戰袍，就有單場26分強勢表現，雖然未能幫助球隊奪勝，但表現已經技驚四座。

今日交手雲豹，阿巴西更是火力全開，上半場就有11投10中，狂轟23分的精彩表現，最終阿巴西全場17投13中，單場又是轟下30分的精彩表現，也率領特攻以20分大勝雲豹，熱身賽首勝開胡。

賽後阿巴西表示表示，「在特攻待了3年跟隊友都很熟悉，感謝教練製造很多機會給我，熱身賽我還是當真正的比賽來打，因為再過幾周就要進行正式例行賽了，希望開季可以維持一樣的氣勢，贏下每場比賽。」

「身體仍在慢慢恢復中，我休了一個月，狀況已經比上個月好很多，剛回來一個禮拜而已，我也想趕快跟上大家的腳步，迎接這個新賽季。」阿巴西如此說道。

▲特攻阿巴西雖然因傷休息了一個月，回歸後整體戰力依舊相當驚人。（圖／TPBL職籃提供）