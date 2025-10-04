開季前兩戰都是直落三狂勝　TPVL台中連莊捍衛主場勝利

▲台中連莊直落三贏球，捍衛主場勝。（圖／台中連莊提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPVL職業排球聯盟本週賽事持續升溫，台中連莊隊今（16）日在台體大體育館迎戰桃園雲豹飛將隊，最終以25比18、25比14、25比20橫掃對手，開季兩戰全數直落三勝出，展現強勢氣勢。連莊上季完成企排三連霸後轉戰TPVL，陣容磨合已久，成為本季奪冠熱門。從熱身賽開始，球隊狀態不斷提升，例行賽更是一路壓制新軍，展現職業元年冠軍競爭力。

本週台中連莊隊主場開幕典禮，教育部次長張廖萬堅、中華職棒大聯盟會長蔡其昌等貴賓親臨現場參與開球儀式。連莊球員在地主球迷熱情加油下，前兩局就掌握主導權，第二局更只讓雲豹拿下14分，創下開季單局最低失分紀錄。

雖然第三局雲豹試圖反撲，但連莊靠著吳宗軒、施琅的連續攻擊，穩穩鎖定勝局，完成主場首勝和開季二連勝，且兩場比賽未失一局。

本場攻下全隊最高17分的吳宗軒賽後受訪時表示，「很開心看到這麼多在地球迷進場，大家都很享受比賽，最後贏下來非常興奮。希望明天球迷繼續進場支持，一起拚三連勝。」

他也坦言，球隊為了新賽季已經準備多時，從熱身賽到例行賽持續調整，團隊默契越來越好，才能打出這麼流暢的表現。

▲台中連莊吳宗軒此戰拿下17分表現出色。（圖／台中連莊提供）