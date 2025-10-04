運動雲

>

開季前兩戰都是直落三狂勝　TPVL台中連莊捍衛主場勝利

▲台中連莊直落三贏球，捍衛主場勝、吳宗軒。（圖／台中連莊提供）

▲台中連莊直落三贏球，捍衛主場勝。（圖／台中連莊提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPVL職業排球聯盟本週賽事持續升溫，台中連莊隊今（16）日在台體大體育館迎戰桃園雲豹飛將隊，最終以25比18、25比14、25比20橫掃對手，開季兩戰全數直落三勝出，展現強勢氣勢。連莊上季完成企排三連霸後轉戰TPVL，陣容磨合已久，成為本季奪冠熱門。從熱身賽開始，球隊狀態不斷提升，例行賽更是一路壓制新軍，展現職業元年冠軍競爭力。

本週台中連莊隊主場開幕典禮，教育部次長張廖萬堅、中華職棒大聯盟會長蔡其昌等貴賓親臨現場參與開球儀式。連莊球員在地主球迷熱情加油下，前兩局就掌握主導權，第二局更只讓雲豹拿下14分，創下開季單局最低失分紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然第三局雲豹試圖反撲，但連莊靠著吳宗軒、施琅的連續攻擊，穩穩鎖定勝局，完成主場首勝和開季二連勝，且兩場比賽未失一局。

本場攻下全隊最高17分的吳宗軒賽後受訪時表示，「很開心看到這麼多在地球迷進場，大家都很享受比賽，最後贏下來非常興奮。希望明天球迷繼續進場支持，一起拚三連勝。」

他也坦言，球隊為了新賽季已經準備多時，從熱身賽到例行賽持續調整，團隊默契越來越好，才能打出這麼流暢的表現。

▲台中連莊直落三贏球，捍衛主場勝、吳宗軒。（圖／台中連莊提供）

▲台中連莊吳宗軒此戰拿下17分表現出色。（圖／台中連莊提供）

關鍵字： TPVL台中連莊吳宗軒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

熱身賽兩戰合轟「56分」　腿傷休1個月的阿巴西預告強勢降臨TPBL

熱身賽兩戰合轟「56分」　腿傷休1個月的阿巴西預告強勢降臨TPBL

猛！阿巴西爆砍30分領軍　特攻連兩戰得分破百狂勝雲豹

猛！阿巴西爆砍30分領軍　特攻連兩戰得分破百狂勝雲豹

丁聖儒飆20分7助攻展霸氣　讚19歲新秀謝銘駿「敢打」氣勢佳

丁聖儒飆20分7助攻展霸氣　讚19歲新秀謝銘駿「敢打」氣勢佳

國王後林書豪時代首戰吞敗　戰神丁聖儒20分7助攻展王牌主控氣勢

國王後林書豪時代首戰吞敗　戰神丁聖儒20分7助攻展王牌主控氣勢

湖人熱身賽首戰22分慘敗　太陽布克轟24分7助攻領軍大勝

湖人熱身賽首戰22分慘敗　太陽布克轟24分7助攻領軍大勝

獨行俠巨塔又長高了！　里夫利二世身高暴增至218公分

獨行俠巨塔又長高了！　里夫利二世身高暴增至218公分

康世峰、陳靖云各奪3金　台中市代表隊全運會強勢稱霸

康世峰、陳靖云各奪3金　台中市代表隊全運會強勢稱霸

2025年新南向國際籃球賽落幕　國際交流助台灣球員開眼界

2025年新南向國際籃球賽落幕　國際交流助台灣球員開眼界

攻城獅落後28分逆轉勝　海神熱身賽輸球還傷兩員大將

攻城獅落後28分逆轉勝　海神熱身賽輸球還傷兩員大將

TPBL熱身賽屏東開打　阿巴西回歸首戰飆26分特攻仍吞敗

TPBL熱身賽屏東開打　阿巴西回歸首戰飆26分特攻仍吞敗

【勇敢女教師現身】苗栗惡男隨機砍人！她衝上前猛拉救童

熱門新聞

中職線上博弈風波　台鋼證實3人遭罰！郭俞延帶頭罰10萬

匿名信指控引誘球員賭博！經紀公司駁斥涉案　中職、工會已調查

中職調查匿名信案出爐！　台鋼3球員涉線上博弈遭重懲

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

力亞士連兩顆觸身球引爆衝突　鋒總看出情緒浮躁「不適合再投」

獅猿挑戰賽10/10開打！台灣大賽10/18登場　完整賽程出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職博弈風波　台鋼證實3人遭罰

2中職爆球員涉賭？中職、工會已調查

3中職調查匿名信案出爐！

4富邦墊底收季　領隊：我要負很大責任

5力亞士故意的嗎？鋒總苦笑回應

最新新聞

1悍將本季6連勝完美收尾　鋒總談最大收穫

2張宗憲猛飆21分　率夢想家撂倒攻城獅

3魔力藍終止對猿7連敗　明年留富邦？

4中信兄弟4比1擊敗台鋼雄鷹

5魔力藍好投+王念好開轟　悍將完美收季6連勝

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

火藥味中偷閒？陳真跑去跟李凱威聊天：安打王、盜壘王

本周5連勝追平整個8月！　鋒總：學會在壓力下比賽是過程

中信兄弟勇奪下半季冠軍！隊史第20座　洲際主場黃色彩帶傾瀉而出

自評90分！林暉盛封王戰扛7局　拋彩帶初體驗、感謝自己沒放棄

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

【台灣霹靂火劉文聰也救災】我若是不爽，我會送你一支番仔火……啊是綠豆湯啦XD

【最暖背影】88歲阿公連續3天救災「滿身泥」年輕情侶默默讓座QQ

【只剩屋頂】佛祖街重災區現況曝光！淤泥吞噬整棟房

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366