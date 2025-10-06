雷霆「全主力」輪休　仍7人得分上雙、單場轟135分宰黃蜂

記者杜奕君／綜合報導

NBA衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆，6日在季前熱身賽交手夏洛特黃蜂，身為衛冕軍的雷霆即便當家球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以及多位主力都休兵高掛免戰牌，但雷霆仍展現傲人戰力，全場共7人得分達雙位數，最終以135比114輕取黃蜂，搶下熱身賽首勝。

雷霆與黃蜂都是首度在季前熱身賽登場，此戰雷霆包括一哥吉爾吉斯-亞歷山大以及霍倫格姆（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）都未上場，反觀黃蜂則是全主力陣容迎敵，由王牌明星控衛「球三弟」博爾（LaMelo Ball）領軍出擊，希望搶下熱身賽首勝。

但開賽雷霆仍掌握領先氣勢，在團隊命中率高達53.2%，且團隊飆進多達20顆三分球情況下，最終雷霆就以21分之差輕鬆奪得勝利，此戰團隊共7人得分達雙位數，以威金斯（Aaron Wiggins）拿下23分、6籃板最佳，揚布拉德（Chris Youngblood）替補貢獻20分。

熱身賽首戰慘敗的黃蜂方面，新秀庫尼普爾（Kon Knueppel）攻下全隊最高18分，包含三分球10投4中，博爾則是牛刀小試上場不到15分鐘，貢獻11分、2籃板、3助攻。

▲雷霆全主力休兵，仍靠威金斯砍下23分熱身賽痛宰黃蜂。（圖／路透）