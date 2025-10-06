運動雲

前NBA球星「半獸人」有望加盟台鋼獵鷹　法瑞德自爆人就在台南

▲前NBA球星「半獸人」爆料自己人在台南，預料將加盟PLG職籃台鋼獵鷹。（圖／取自IG）

▲前NBA球星「半獸人」法瑞德爆料自己人在台南，預料將加盟PLG職籃台鋼獵鷹。（圖／取自IG）

記者杜奕君／綜合報導

隸屬PLG職籃的台南台鋼獵鷹，日前傳出將有「重量級」洋將補強動作，而球隊官方社群今日上傳一張球員剪影，且提示為「35號」，被猜測有可能是前NBA知名前鋒，綽號「半獸人」的法瑞德（Kenneth Faried），而法瑞德在IG限時動態似乎也「露餡」，他在進行自主體能訓練時，標記的地點正是獵鷹所在主場城市台南。

本季維持4隊規模開打的PLG職籃，位於府城的獵鷹日前就傳出可能有知名洋將補強，今日球隊也在官方社群放上一張球員黑色剪影，眼尖球迷根據「35號」、「辮子頭」等特徵，猜出就是曾在NBA效力8季之久，也曾入選美國男籃，綽號「半獸人」的35歲前鋒法瑞德。

身高203公分的法瑞德，自2011年被丹佛金塊在NBA新人選秀會以首輪第22順位選中，出色的籃板能力加上驚人彈跳力，也讓他迅速成球隊主力鋒線要角，2011-12新秀賽季就入選聯盟年度新秀第一隊。

法瑞德也在2014年世界盃籃球賽，成為美國男籃一員，與眾多NBA頂尖球星如「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）、「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）、「大鬍子」哈登（James Harden）以及厄文（Kyrie Irving）等人共同拿下該屆金牌。

其後法瑞德輾轉效力布魯克林籃網、休士頓火箭等隊，不過在2018-19賽季結束後就告別NBA舞台，留下場均11.4分、8.1籃板數據。由於遭到「大三分時代」淘汰，其後法瑞德曾輾轉效力亞洲、歐洲及中南美洲聯賽，此次則傳出來到台灣職籃效力。

根據法瑞德最新社群動態，已經可以看到他標註自主訓練所在地就在台南，加盟獵鷹一事似乎已成定局，獵鷹預期近日就有望正式公佈法瑞德加盟事宜。

▲法瑞德。（圖／達志影像／美聯社）

▲法瑞德當年曾是NBA頂尖禁區悍將。（圖／達志影像／美聯社）

