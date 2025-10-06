15分鐘內狂飆14分　「咖哩大神」柯瑞率勇士奪熱身賽首勝

記者杜奕君／綜合報導

NBA人氣勁旅金州勇士6日進行2025-26賽季季前熱身賽首戰，對手則是另一支西區豪門球隊洛杉磯湖人，勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）在新賽季初試啼聲，就在14分56秒的上場時間內拿到14分，加上穆迪（Moses Moody）三分球7投5中攻下全場最高19分，勇士最終以111比103贏球熱身賽開胡，也賞給湖人熱身賽2連敗。

首度在季前熱身賽登場的勇士，今日在主場交手熱身賽首戰慘敗的湖人，此戰灣區大軍主力陣容包括柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）全數上陣迎敵。

反觀湖人方面，除了熱身賽首戰就休兵的詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）持續高掛免戰牌，就連第三得分點「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）此戰也休兵並未上陣。

但湖人開賽打來有板有眼，與地主勇士一路抗衡，但半場打完勇士仍在柯瑞神射領軍下，以62比55取得領先。

第3節成為雙方勝負分水嶺，穆迪、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）連續三分球搶分，勇士在此節末段一度將領先擴大來到24分之多，即便主力陣容末節並未上陣，讓湖人打出單節23比9反擊，但勇士最終仍以8分之差贏球，熱身賽首戰就拿下勝利，也讓湖人苦吞熱身賽2連敗。

勇士此戰4人得分達雙位數，以穆迪三分球7投5中攻下19分最高，柯瑞單場7投5中包含3顆三分球進帳14分、2助攻。

湖人此戰以文森（Gabe Vincent）拿下16分、5助攻最佳，柯奈特（Dalton Knecht）12分、6籃板、3助攻。

▲咖哩大神柯瑞熱身賽首戰牛刀小試拿下14分，率領勇士撂倒湖人。（圖／路透）