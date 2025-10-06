運動雲

>

迎接國際女孩日　桃園女孩足球體驗營開踢

▲迎接國際女孩日，桃園女孩足球體驗營開踢。（圖／大漢行銷提供）

▲迎接國際女孩日，桃園女孩足球體驗營開踢。（圖／大漢行銷提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

為呼應聯合國每年10月11日的「國際女孩日」，桃園市政府婦幼發展局4日在國立中央大學依仁堂舉辦「桃園女孩日系列活動—足球體驗營」。現場吸引超過50位女孩齊聚球場，透過專業教練與裁判精心規劃的多元課程，盡情感受足球運動的魅力。

活動內容結合足球技巧教學、團康遊戲及友誼競賽，課程包括帶球繞桿、傳球接力、足球保齡球目標射擊、射門與守門挑戰等，現場洋溢歡笑聲，氣氛相當熱烈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲迎接國際女孩日，桃園女孩足球體驗營開踢。（圖／大漢行銷提供）

桃園市婦幼發展局局長杜慈容親自到場，頒發專屬結業證書及禮品，鼓勵女孩勇敢嘗試新事物，培養堅韌、自信的運動精神。活動當天下午，女孩們還在依仁堂觀賞台灣女子五人制足球比賽，教練現場講解比賽規則，讓參加者更深入認識女子足球的發展歷程與專業精神，激發對運動的興趣與熱情。

▲迎接國際女孩日，桃園女孩足球體驗營開踢。（圖／大漢行銷提供）

延續女孩日系列活動，5日晚間於台茂購物中心7樓天空足球場舉辦「桃園女孩足球交流賽」，分為國小組與國高中組展開競技。女孩們在球場上全力以赴，展現團隊合作與拚搏精神。賽後杜慈容局長親自頒發優勝獎牌，以及「金手套獎」、「金靴獎」等特別獎項，為中秋佳節增添青春回憶。

婦幼發展局表示，足球體驗營與交流賽報名反應熱烈，僅2天即額滿，顯示女孩對運動的高度熱情。未來將持續推動以女孩為主體的政策與資源，鼓勵女孩勇於挑戰、突破自我，在運動場及各領域發揮自信與多元能力，打造更加友善的成長環境。

▲迎接國際女孩日，桃園女孩足球體驗營開踢。（圖／大漢行銷提供）

關鍵字： 足球國際女孩日

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

膝傷沒有回歸時間表　獨行俠厄文親曝：準備好才上場

膝傷沒有回歸時間表　獨行俠厄文親曝：準備好才上場

15分鐘內狂飆14分　「咖哩大神」柯瑞率勇士奪熱身賽首勝

15分鐘內狂飆14分　「咖哩大神」柯瑞率勇士奪熱身賽首勝

雷霆「全主力」輪休　仍7人得分上雙、單場轟135分宰黃蜂

雷霆「全主力」輪休　仍7人得分上雙、單場轟135分宰黃蜂

俞俊安獵鷹秀！　桑德森農場錦標賽並列11位

俞俊安獵鷹秀！　桑德森農場錦標賽並列11位

賽前被林俊吉「激到」　張宗憲猛飆21分率領夢想家撂倒攻城獅

賽前被林俊吉「激到」　張宗憲猛飆21分率領夢想家撂倒攻城獅

開季前兩戰都是直落三狂勝　TPVL台中連莊捍衛主場勝利

開季前兩戰都是直落三狂勝　TPVL台中連莊捍衛主場勝利

熱身賽兩戰合轟「56分」　腿傷休1個月的阿巴西預告強勢降臨TPBL

熱身賽兩戰合轟「56分」　腿傷休1個月的阿巴西預告強勢降臨TPBL

猛！阿巴西爆砍30分領軍　特攻連兩戰得分破百狂勝雲豹

猛！阿巴西爆砍30分領軍　特攻連兩戰得分破百狂勝雲豹

丁聖儒飆20分7助攻展霸氣　讚19歲新秀謝銘駿「敢打」氣勢佳

丁聖儒飆20分7助攻展霸氣　讚19歲新秀謝銘駿「敢打」氣勢佳

國王後林書豪時代首戰吞敗　戰神丁聖儒20分7助攻展王牌主控氣勢

國王後林書豪時代首戰吞敗　戰神丁聖儒20分7助攻展王牌主控氣勢

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

熱門新聞

羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」　山本像單身男、朗希仍在成長

「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬

羅伯斯曝臨時派朗希守勝原因　令和怪物11球完美回應教頭信任

勇士鎖定熱火長人阿德巴約　美媒：年輕版格林與灣區完美契合

大谷翔平讓費城瞬間靜音！賞全壘打王2K　日本球迷：太爽了！

味全龍本季主場人數近70萬締隊史新高　感謝祭11月23日大巨蛋相見

讀者回應

﻿

熱門新聞

1羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」

2費城人教頭：大谷翔平今晚太出色

3羅伯斯曝臨時派朗希守勝原因

4勇士鎖定熱火長人阿德巴約

5大谷讓費城瞬間靜音！球迷：太爽了

最新新聞

1迎國際女孩日　桃園女孩足球體驗營開踢

2獨行俠厄文：膝傷沒有回歸時間表　

3水手救星羅里格茲：最特別時刻

4伍祐城涉線上博弈電玩公開道歉

515分鐘飆14分　柯瑞率勇士熱身賽首勝

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

魔力藍終止對猿7連敗　完美收季笑談明年續留富邦可能性

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟

【3500萬小意思？】北市富婆要匯3500萬遭勸　嗆警「很多嗎」還怪行員雞婆

【最暖中秋】光復車站前變迷你小夜市　吊車超人斜槓烤香腸爆人潮

【金磚海畫面曝】爽秀1500顆不二坊蛋黃酥！台中這家人6hrs狂打2萬通終如願

【心都要碎了】萌娃太久沒見阿祖　竟直接癟嘴大哭超可愛XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366