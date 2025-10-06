▲迎接國際女孩日，桃園女孩足球體驗營開踢。（圖／大漢行銷提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

為呼應聯合國每年10月11日的「國際女孩日」，桃園市政府婦幼發展局4日在國立中央大學依仁堂舉辦「桃園女孩日系列活動—足球體驗營」。現場吸引超過50位女孩齊聚球場，透過專業教練與裁判精心規劃的多元課程，盡情感受足球運動的魅力。

活動內容結合足球技巧教學、團康遊戲及友誼競賽，課程包括帶球繞桿、傳球接力、足球保齡球目標射擊、射門與守門挑戰等，現場洋溢歡笑聲，氣氛相當熱烈。

桃園市婦幼發展局局長杜慈容親自到場，頒發專屬結業證書及禮品，鼓勵女孩勇敢嘗試新事物，培養堅韌、自信的運動精神。活動當天下午，女孩們還在依仁堂觀賞台灣女子五人制足球比賽，教練現場講解比賽規則，讓參加者更深入認識女子足球的發展歷程與專業精神，激發對運動的興趣與熱情。

延續女孩日系列活動，5日晚間於台茂購物中心7樓天空足球場舉辦「桃園女孩足球交流賽」，分為國小組與國高中組展開競技。女孩們在球場上全力以赴，展現團隊合作與拚搏精神。賽後杜慈容局長親自頒發優勝獎牌，以及「金手套獎」、「金靴獎」等特別獎項，為中秋佳節增添青春回憶。

婦幼發展局表示，足球體驗營與交流賽報名反應熱烈，僅2天即額滿，顯示女孩對運動的高度熱情。未來將持續推動以女孩為主體的政策與資源，鼓勵女孩勇於挑戰、突破自我，在運動場及各領域發揮自信與多元能力，打造更加友善的成長環境。