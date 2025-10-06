運動雲

>

台籃啦啦隊鄰家女神洗錢案遭判刑　闕闕發文喊冤、所屬球團回應了

▲台籃啦啦隊「鄰家女神」闕闕驚傳捲入洗錢案遭判刑，本人發文喊冤也是受害者。（圖／取自IG）

▲台籃戰神啦啦隊「鄰家女神」闕闕驚傳捲入洗錢案遭判刑。（圖／取自IG）

記者杜奕君／綜合報導

台籃啦啦隊「鄰家女神」驚傳涉入洗錢案遭判刑！隸屬TPBL職籃台北台新戰神旗下人氣啦啦隊「Taishin Wonders」，IG追蹤人數達10.2萬人的闕闕，驚傳涉入洗錢案，將個人帳戶提供給詐騙集團轉帳99萬元，遭判刑確定。闕闕稍早發出限時動態強調是遭到徵才詐騙，其所屬戰神球團則透露目前正在了解狀況中。

職籃戰神對所屬啦啦隊Taishin Wonders，過去曾在2023-24賽季拿下T1職籃「年度啦啦隊」殊榮，不料今日卻傳出其中一位啦啦隊成員，有鄰家女神稱號的闕闕，驚傳捲入洗錢案遭判刑確定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據判決書指出，闕女將個人帳戶提供給詐騙集團成員使用，因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣3萬元，緩刑2年。

稍早闕闕則在個人IG發出限時動態，喊話自己是因為大學時期看到網路上的徵才廣告，單純想求職，卻被對方要求提供帳戶方便薪資入帳，沒想到過幾天卻突然有大筆資金轉入，當下就到警察局報案，但帳戶仍被凍結甚至遭到起訴，明明也是被害人，卻被當成詐騙集團的同夥。

至於闕闕所屬的戰神球團，目前針對此事則回應表示「仍在了解中」。

▲台籃啦啦隊「鄰家女神」闕闕驚傳捲入洗錢案遭判刑，本人發文喊冤也是受害者。（圖／取自IG）

▲闕闕發文喊冤也是被害人。（圖／取自IG）

關鍵字： 闕闕戰神Taishin Wonders台藍鄰家女神啦啦隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

前NBA球星「半獸人」有望加盟台鋼獵鷹　法瑞德自爆人就在台南

前NBA球星「半獸人」有望加盟台鋼獵鷹　法瑞德自爆人就在台南

熱身賽首戰先找比賽感覺　「咖哩大神」柯瑞：把球投進令我振奮

熱身賽首戰先找比賽感覺　「咖哩大神」柯瑞：把球投進令我振奮

迎接國際女孩日　桃園女孩足球體驗營開踢

迎接國際女孩日　桃園女孩足球體驗營開踢

膝傷沒有回歸時間表　獨行俠厄文親曝：準備好才上場

膝傷沒有回歸時間表　獨行俠厄文親曝：準備好才上場

15分鐘內狂飆14分　「咖哩大神」柯瑞率勇士奪熱身賽首勝

15分鐘內狂飆14分　「咖哩大神」柯瑞率勇士奪熱身賽首勝

雷霆「全主力」輪休　仍7人得分上雙、單場轟135分宰黃蜂

雷霆「全主力」輪休　仍7人得分上雙、單場轟135分宰黃蜂

俞俊安獵鷹秀！　桑德森農場錦標賽並列11位

俞俊安獵鷹秀！　桑德森農場錦標賽並列11位

賽前被林俊吉「激到」　張宗憲猛飆21分率領夢想家撂倒攻城獅

賽前被林俊吉「激到」　張宗憲猛飆21分率領夢想家撂倒攻城獅

開季前兩戰都是直落三狂勝　TPVL台中連莊捍衛主場勝利

開季前兩戰都是直落三狂勝　TPVL台中連莊捍衛主場勝利

熱身賽兩戰合轟「56分」　腿傷休1個月的阿巴西預告強勢降臨TPBL

熱身賽兩戰合轟「56分」　腿傷休1個月的阿巴西預告強勢降臨TPBL

【我像幾歲？】超商買菸要看證件，男狂怒

熱門新聞

羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」　山本像單身男、朗希仍在成長

「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬

台籃啦啦隊鄰家女神洗錢案遭判刑　闕闕發文喊冤、所屬球團回應了

李凱威包辦安打王、盜壘王雙料冠軍　中職個人獎出爐

勇士鎖定熱火長人阿德巴約　美媒：年輕版格林與灣區完美契合

大谷翔平讓費城瞬間靜音！賞全壘打王2K　日本球迷：太爽了！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」

2費城人教頭：大谷翔平今晚太出色

3啦啦隊女神遭判刑　闕闕親發文喊冤

4李凱威雙冠　中職個人獎出爐

5勇士鎖定熱火長人阿德巴約

最新新聞

1布朗爆料：坦圖跟腱傷勢恢復神速

2李凱威雙冠　中職個人獎出爐

3武漢公開賽　詹皓晴女雙挺進16強

4啦啦隊女神遭判刑　闕闕親發文喊冤

5胡金龍告別轟掀高潮！陳晨威差一步雙冠王

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

魔力藍終止對猿7連敗　完美收季笑談明年續留富邦可能性

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟

【3500萬小意思？】北市富婆要匯3500萬遭勸　嗆警「很多嗎」還怪行員雞婆

【疊杯最速手】罕病男孩輔輔挑戰自我 猛練競技疊杯成國手

【心都要碎了】萌娃太久沒見阿祖　竟直接癟嘴大哭超可愛XD

【金磚海畫面曝】爽秀1500顆不二坊蛋黃酥！台中這家人6hrs狂打2萬通終如願
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366