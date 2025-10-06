台籃啦啦隊鄰家女神洗錢案遭判刑　闕闕發文喊冤、所屬球團回應了

▲台籃戰神啦啦隊「鄰家女神」闕闕驚傳捲入洗錢案遭判刑。（圖／取自IG）

記者杜奕君／綜合報導

台籃啦啦隊「鄰家女神」驚傳涉入洗錢案遭判刑！隸屬TPBL職籃台北台新戰神旗下人氣啦啦隊「Taishin Wonders」，IG追蹤人數達10.2萬人的闕闕，驚傳涉入洗錢案，將個人帳戶提供給詐騙集團轉帳99萬元，遭判刑確定。闕闕稍早發出限時動態強調是遭到徵才詐騙，其所屬戰神球團則透露目前正在了解狀況中。

職籃戰神對所屬啦啦隊Taishin Wonders，過去曾在2023-24賽季拿下T1職籃「年度啦啦隊」殊榮，不料今日卻傳出其中一位啦啦隊成員，有鄰家女神稱號的闕闕，驚傳捲入洗錢案遭判刑確定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據判決書指出，闕女將個人帳戶提供給詐騙集團成員使用，因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣3萬元，緩刑2年。

稍早闕闕則在個人IG發出限時動態，喊話自己是因為大學時期看到網路上的徵才廣告，單純想求職，卻被對方要求提供帳戶方便薪資入帳，沒想到過幾天卻突然有大筆資金轉入，當下就到警察局報案，但帳戶仍被凍結甚至遭到起訴，明明也是被害人，卻被當成詐騙集團的同夥。

至於闕闕所屬的戰神球團，目前針對此事則回應表示「仍在了解中」。

▲闕闕發文喊冤也是被害人。（圖／取自IG）