快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025-26新賽季將於台灣時間10月22日正式展開，但洛杉磯湖人天王球星詹姆斯（LeBron James）卻在台灣時間7日發布重大消息，宣布將在個人社群發布「第二次決定」（The Second Decision），引發是否退役傳聞。所幸稍早答案揭曉，一切只是詹姆斯的個人最新代言酒類廣告，完全不是宣告退休。

以高中跳級生之姿，從2003年正式投入NBA職業舞台，詹姆斯扛著「天之驕子」的招牌與龐大關注度，一步步從聯盟頂尖新星，到生涯邁入第9季終於迎接首冠榮耀。

隨後更是不斷用個人紀錄寫歷史，陸續效力克里夫蘭騎士、邁阿密熱火再回鍋騎士，隨後轉戰洛杉磯湖人至今，生涯21次入選明星賽、21次年度最佳陣容，4座總冠軍，當然也包括生涯總得分「42184分」，高居聯盟史上第一人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去他也曾在2010年時，透過電視直播節目《The Decision》，宣布轉戰熱火，當時那句經典名言：「我要把天賦帶到南灘。」至今仍是NBA史上經典畫面。

在加入湖人的第8個賽季，詹姆斯在即將邁入41歲之際，無預警宣布將公布「第二次決定」，消息一出引發全世界籃球迷驚恐，是否詹姆斯將正式宣告退役。

不過稍早根據最新公布的「第二次決定」影片，原來一切只是詹皇為了最新代言酒類，所拍攝故弄玄虛的宣傳影片，並非宣布退役，也讓球迷鬆了一口氣。

▲湖人詹姆斯的「第二次決定」影片，原來只是代言酒類新廣告。（圖／達志影像／美聯社）