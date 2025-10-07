馬刺「法國怪物」復出　溫班亞瑪9分10籃板7助攻3阻攻宰廣州龍獅

記者杜奕君／綜合報導

上季無預警遭遇血栓狀況，導致賽季提前報銷，NBA馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）經歷漫長休養及調整後，7日終於在NBA的2025-26新賽季季前熱身賽亮相，面對中國CBA廣州龍獅，溫班亞瑪僅打16分鐘就高效率拿下9分、10籃板、7助攻、3阻攻，也幫助馬刺以119比88大勝龍獅。

▲馬刺溫班亞瑪季前熱身賽強勢復出表現優異。（圖／達志影像／美聯社）

NBA季前熱身賽今日安排中國CBA勁旅龍獅交手馬刺，為了迎接此戰，龍獅陣中洋將也找來多位具有NBA資歷的「老面孔」，包括歐拉迪波（Victor Oladipo）、卡明斯基（Frank Kaminsky）等沙場老將，此役都代表龍獅出賽。

不過此戰最大焦點，仍在馬刺「斑馬」的正式回歸，上賽季繳出24.3分、11.0籃板、3.7助攻，外帶全聯盟最高的3.8次阻攻，溫班亞瑪卻在明星賽後無預警宣布出現血栓狀況，導致賽季提前報銷，整季僅出賽46場。

在面臨可能危及職業生涯的傷病狀況後，溫班亞瑪這個夏天努力休養調整，甚至飛往中國少林寺閉關進修，終於在新賽季健康回歸，獲得醫療圖隊與聯盟認可，新賽季將可如期上陣。

今日季前熱身賽對上龍獅，溫班亞瑪在16分鐘的出賽時間內，就以3投3中，包括投進1顆三分球在內的優異表現，拿下9分、10籃板、7助攻、3阻攻全面數據，也讓黑衫軍球迷見識到這位21歲新星已經準備妥當，將率隊朝季後賽目標持續叩關。

馬刺此戰在溫班亞瑪強勢回歸之下，最終也以31分之差痛宰龍獅，龍獅歐拉迪波此戰貢獻20分、5籃板、3助攻、5抄截，卡明斯基則有22分、7籃板進帳。

▲此戰代表廣州龍獅出賽的歐拉迪波，也有單場20分水準表現。（圖／達志影像／美聯社）