河村勇輝季前熱身賽首秀　3分3籃板5助攻還助公牛奪勝

記者杜奕君／綜合報導

日本「地表最強172公分」後衛河村勇輝，2025-26賽季將持續在NBA賽場努力奮戰，並代表芝加哥公牛出賽。8日在公牛季前熱身賽首戰交手東區強權克里夫蘭騎士之戰，河村勇輝替補出賽14分22秒，繳出3分、3籃板、5助攻，並在終場前3分21秒投進追近比分的關鍵三分球，最終幫助公牛以118比117險勝騎士。

公牛與騎士今日進行新賽季首場季前熱身賽，兩隊上半場打來呈現拉鋸，雙方半場以57比57打平。

不過第3節開始，騎士一度將領先擴大來到雙位數，令公牛難以招架。但末節公牛換上河村勇輝主導攻勢，他在末節連續送出精采助攻，並在終場前3分21秒投進關鍵三分彈，幫助公牛追到僅剩兩分差距。

最後關頭公牛逆轉超前比分，但騎士則是錯失關鍵罰球追平機會，最後關頭公牛團隊防守捍衛勝利，以1分之差擊敗東區強敵騎士。

公牛全場6人得分達雙位數，本季被看好破繭而出的2年級前鋒布澤利斯（Matas Buzelis）拿到全場最高19分外帶8籃板、1阻攻，河村勇輝則是3分、3籃板、5助攻，但也出現3次失誤。

騎士方面，此戰同樣有6人得分上雙，杭特（De'Andre Hunter）9投7中拿下17分、7籃板最高，明星長人莫布里（Evan Mobley）12分、6籃板、2助攻、1抄截、1阻攻。王牌球星「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）牛刀小試，貢獻7分、2助攻、2抄截。

▲河村勇輝加入公牛首場季前熱身賽，貢獻3分、3籃板、5助攻。（圖／達志影像／美聯社）

