運動雲

>

陳玟卉舉重世錦賽B組殺出挺舉奪銅　總和名列第5作收

▲杭州亞運舉重好手陳玟卉、陳柏任。（圖／中華奧會提供）

▲台灣舉重好手陳玟卉在本屆世錦賽挺舉摘下一面銅牌。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣舉重選手陳玟卉昨晚在舉重世錦賽女子69公斤級B組登場，抓舉以100公斤領先B組、挺舉則舉起132公斤，總和232公斤。雖然她在B組表現出色，但與A組選手成績比較後，挺舉最終獲得銅牌，總和則排名第5。

今年5月亞錦賽時，陳玟卉曾在71公斤級抓舉舉出109公斤、刷新全國紀錄並拿下銀牌，挺舉133公斤獲銅，總和242公斤再添一銀。隨著國際舉重總會（IWF）於6月調整量級，陳玟卉此次世錦賽改戰69公斤級，並選擇低報成績、以B組出發，先行試水溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽過程中，陳玟卉抓舉首把100公斤順利過關，惜後兩次挑戰104、105公斤未果，但100公斤仍居B組首位。挺舉部分，首把127公斤成功，第二把舉起132公斤後出現腰部不適，第3次挑戰136公斤時，雖一度舉起但因傷勢影響未能完成。

最終，陳玟卉在B組抓舉、挺舉及總和皆拿到第1，但與A組選手合併排名後，抓舉第9、挺舉摘銅、總和第5。教練黃達德表示，陳玟卉賽前腰部已有輕微拉傷，為保守起見，選擇量力而為，「最後挺舉第3把136公斤幾乎成功，但某個角度造成不適才放掉。」

關鍵字： 陳玟卉舉重世錦賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

夢想家制服組再補強！　人氣YouTuber「騏哥」韓駿騏成副領隊

夢想家制服組再補強！　人氣YouTuber「騏哥」韓駿騏成副領隊

2025 FIBA 3x3高雄挑戰賽　台北永豐旺寶勇奪亞軍

2025 FIBA 3x3高雄挑戰賽　台北永豐旺寶勇奪亞軍

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

挺舉意外腰傷　台灣女將陳玟卉仍在世錦賽名列B組第1位

挺舉意外腰傷　台灣女將陳玟卉仍在世錦賽名列B組第1位

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

新北國王簽194公分新秀　鍾理翔「練習生」身份加盟

新北國王簽194公分新秀　鍾理翔「練習生」身份加盟

台籃啦啦隊女神闕闕涉洗錢案遭判刑　戰神球團開鍘終止合約

台籃啦啦隊女神闕闕涉洗錢案遭判刑　戰神球團開鍘終止合約

馬刺「法國怪物」復出　溫班亞瑪9分10籃板7助攻3阻攻宰廣州龍獅

馬刺「法國怪物」復出　溫班亞瑪9分10籃板7助攻3阻攻宰廣州龍獅

狀元「旗子哥」NBA熱身賽首秀　弗拉格10分6籃板助隊宰衛冕軍雷霆

狀元「旗子哥」NBA熱身賽首秀　弗拉格10分6籃板助隊宰衛冕軍雷霆

【英勇身影曝】「挖土機超人」救災8天不幸感染亡！　19歲兒談熱心父：為爸感到驕傲

熱門新聞

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

味全龍6將加盟墨爾本王牌　首參戰韓職秋季聯盟拚冠軍44萬獎金

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

讀者回應

﻿

熱門新聞

1雲豹簽超人氣韓援　斗山熊徐賢淑加盟

2李珠珢期待與球迷再相見

3不是退休！　詹皇第二次決定謎底揭曉

4NBA半獸人來了　Faried加盟獵鷹

5味全龍6將赴韓拚冠軍44萬獎金

最新新聞

1柯爾點出庫明加「最大隱憂」

2陳文杰、韋宏亮幫高聖恩清理家園

3NBA睽違6年重返中國　10球星將現身

4詹皇沒有要退休卻傳傷情！

5林郁婷拚全運會六連霸　雲林美食也是挑戰

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹姆士今晚公布重磅消息

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

台韓啦啦隊女孩大戰　李珠珢南珉貞露香肩回擊！

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

【致敬英雄】挖土機超人敗血症離世　賴清德、傅崐萁親赴靈堂哀悼

【事發畫面】黃子佼涉肇逃畫面曝光！　撞倒婦人停2秒跑了到案稱：沒感覺撞到人

【溫馨畫面】國軍天菜暖心「帽送女童」！　網友見暖舉感動直呼：太有愛

【啤酒出場瞬間嗨翻】鏟子超人肚子餓！火車上大家溫暖投食
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366