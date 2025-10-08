陳玟卉舉重世錦賽B組殺出挺舉奪銅　總和名列第5作收

▲台灣舉重好手陳玟卉在本屆世錦賽挺舉摘下一面銅牌。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣舉重選手陳玟卉昨晚在舉重世錦賽女子69公斤級B組登場，抓舉以100公斤領先B組、挺舉則舉起132公斤，總和232公斤。雖然她在B組表現出色，但與A組選手成績比較後，挺舉最終獲得銅牌，總和則排名第5。

今年5月亞錦賽時，陳玟卉曾在71公斤級抓舉舉出109公斤、刷新全國紀錄並拿下銀牌，挺舉133公斤獲銅，總和242公斤再添一銀。隨著國際舉重總會（IWF）於6月調整量級，陳玟卉此次世錦賽改戰69公斤級，並選擇低報成績、以B組出發，先行試水溫。

比賽過程中，陳玟卉抓舉首把100公斤順利過關，惜後兩次挑戰104、105公斤未果，但100公斤仍居B組首位。挺舉部分，首把127公斤成功，第二把舉起132公斤後出現腰部不適，第3次挑戰136公斤時，雖一度舉起但因傷勢影響未能完成。

最終，陳玟卉在B組抓舉、挺舉及總和皆拿到第1，但與A組選手合併排名後，抓舉第9、挺舉摘銅、總和第5。教練黃達德表示，陳玟卉賽前腰部已有輕微拉傷，為保守起見，選擇量力而為，「最後挺舉第3把136公斤幾乎成功，但某個角度造成不適才放掉。」