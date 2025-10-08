運動雲

>

2025 FIBA 3x3高雄挑戰賽　台北永豐旺寶勇奪亞軍

▲2025 FIBA 3x3高雄挑戰賽冠軍隊日本Kanazawa、台北永豐旺寶球員王新瑋力抗世界排名第五的Liman隊。（圖／3X3籃球協會）

▲2025 FIBA 3x3高雄挑戰賽冠軍隊日本Kanazawa。（圖／3X3籃球協會）

記者杜奕君／綜合報導

由中華民國3x3籃球協會主辦、旺寶整合行銷執行的2025 FIBA 3x3高雄挑戰賽，日前在高雄 SKM Park 草衙道盛大舉行，吸引來自全球16支頂尖球隊參與。賽事兩日吸引超過兩千名觀眾進場，現場氣氛熱烈，成為南台灣年度最受矚目的國際級運動盛事。

本次賽事陣容堅強，包括世界排名第二的美國Miami、第五名塞爾維亞Liman、第十九名西班牙Barcelona、第二十名拉脫維亞Kandava Turiba，還有荷蘭Utrecht、日本Shinagawa CITY EXE，以及代表台灣的台北永豐旺寶（世界排名28）。此外，擅長外線的日本Tokyo Dime及地主隊台南野獸也帶來精采對決。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽事首日，16隊激烈廝殺，最終由台北永豐旺寶、Liman、Miami、Tokyo Dime、Barcelona、Kanazawa、Kandava、Los Angeles晉級八強。第二天進入八強淘汰賽，Kanazawa在與Tokyo Dime一戰中，靠最後26秒關鍵得分以20比18險勝；Liman則在膠著戰況下以22比19擊敗Kandava；台北永豐旺寶以穩定表現20比19戰勝美國Los Angeles，成功闖入四強；Miami則展現強大實力，以21比5大勝Barcelona。

四強戰部分，Kanazawa與Liman比賽激烈，Kanazawa在終場前0.6秒罰球逆轉勝出；另一邊台北永豐旺寶面對世界第二Miami毫不畏懼，展現韌性，以22比17力克強權晉級冠軍賽。

冠軍戰由台北永豐旺寶對上Kanazawa，兩隊歷經連續高強度賽事體力消耗巨大，仍打出緊張精彩的比賽。前半段比分咬得緊，Kanazawa逐漸拉開差距，最終以21比14奪冠，台北永豐旺寶收下亞軍，兩隊與Miami同時獲得世界巡迴賽阿布達比大師賽參賽資格。

除了賽事，協會也在第二天舉辦「3x3 Kids Camp兒童籃球營」，邀請台北永豐旺寶球員張幃翔及前世界排名第一球隊教練、塞爾維亞的Nenad Durdevic現場指導。活動吸引大批親子參與，讓許多小朋友親身感受三對三籃球的熱血魅力。

▲2025 FIBA 3x3高雄挑戰賽冠軍隊日本Kanazawa、台北永豐旺寶球員王新瑋力抗世界排名第五的Liman隊。（圖／3X3籃球協會）

▲台北永豐旺寶球員王新瑋力抗世界排名第五的Liman隊。（圖／3X3籃球協會）

關鍵字： 3x3籃球台北永豐旺寶2025 FIBA 3x3高雄挑戰賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

挺舉意外腰傷　台灣女將陳玟卉仍在世錦賽名列B組第1位

挺舉意外腰傷　台灣女將陳玟卉仍在世錦賽名列B組第1位

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

新北國王簽194公分新秀　鍾理翔「練習生」身份加盟

新北國王簽194公分新秀　鍾理翔「練習生」身份加盟

台籃啦啦隊女神闕闕涉洗錢案遭判刑　戰神球團開鍘終止合約

台籃啦啦隊女神闕闕涉洗錢案遭判刑　戰神球團開鍘終止合約

馬刺「法國怪物」復出　溫班亞瑪9分10籃板7助攻3阻攻宰廣州龍獅

馬刺「法國怪物」復出　溫班亞瑪9分10籃板7助攻3阻攻宰廣州龍獅

狀元「旗子哥」NBA熱身賽首秀　弗拉格10分6籃板助隊宰衛冕軍雷霆

狀元「旗子哥」NBA熱身賽首秀　弗拉格10分6籃板助隊宰衛冕軍雷霆

好慘！灰熊開季前遇超狂傷兵潮　王牌一哥莫蘭特也扭傷倒下

好慘！灰熊開季前遇超狂傷兵潮　王牌一哥莫蘭特也扭傷倒下

中秋節台灣內戰　詹皓晴女雙力退吳芳嫺組合挺進武漢公開賽16強

中秋節台灣內戰　詹皓晴女雙力退吳芳嫺組合挺進武漢公開賽16強

台籃啦啦隊鄰家女神洗錢案遭判刑　闕闕發文喊冤、所屬球團回應了

台籃啦啦隊鄰家女神洗錢案遭判刑　闕闕發文喊冤、所屬球團回應了

「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救

熱門新聞

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

韓國啦啦隊女神證實與韓華鷹球星結婚　IG報喜：遇見想共度一生的人

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

哈波談對戰山本由伸「想不起來抱歉」　機上打牌放鬆備戰G3

技壓大谷奪全壘打王的舒瓦伯　季後賽7支0手感冰冷教頭點出問題

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不是退休！　詹皇第二次決定謎底揭曉

2雲豹簽超人氣韓援　斗山熊徐賢淑加盟

3啦啦隊女神證實與韓華鷹球星結婚

4大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員

5哈波談對戰山本由伸「抱歉想不起來」

最新新聞

1NBA半獸人來了　Faried加盟獵鷹

2賈吉轟追平3分砲　洋基逼出G4

3「騏哥」加入夢想家　成球隊副領隊

43x3高雄挑戰賽　台北永豐旺寶奪亞軍

5詹皇第二次決定惹議　主帥笑媒體笨

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹姆士今晚公布重磅消息

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

台韓啦啦隊女孩大戰　李珠珢南珉貞露香肩回擊！

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

【致敬英雄】挖土機超人敗血症離世　賴清德、傅崐萁親赴靈堂哀悼

【事發畫面】黃子佼涉肇逃畫面曝光！　撞倒婦人停2秒跑了到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

【溫馨畫面】國軍天菜暖心「帽送女童」！　網友見暖舉感動直呼：太有愛

【啤酒出場瞬間嗨翻】鏟子超人肚子餓！火車上大家溫暖投食
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366