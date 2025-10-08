2025 FIBA 3x3高雄挑戰賽　台北永豐旺寶勇奪亞軍

▲2025 FIBA 3x3高雄挑戰賽冠軍隊日本Kanazawa。（圖／3X3籃球協會）

由中華民國3x3籃球協會主辦、旺寶整合行銷執行的2025 FIBA 3x3高雄挑戰賽，日前在高雄 SKM Park 草衙道盛大舉行，吸引來自全球16支頂尖球隊參與。賽事兩日吸引超過兩千名觀眾進場，現場氣氛熱烈，成為南台灣年度最受矚目的國際級運動盛事。

本次賽事陣容堅強，包括世界排名第二的美國Miami、第五名塞爾維亞Liman、第十九名西班牙Barcelona、第二十名拉脫維亞Kandava Turiba，還有荷蘭Utrecht、日本Shinagawa CITY EXE，以及代表台灣的台北永豐旺寶（世界排名28）。此外，擅長外線的日本Tokyo Dime及地主隊台南野獸也帶來精采對決。

賽事首日，16隊激烈廝殺，最終由台北永豐旺寶、Liman、Miami、Tokyo Dime、Barcelona、Kanazawa、Kandava、Los Angeles晉級八強。第二天進入八強淘汰賽，Kanazawa在與Tokyo Dime一戰中，靠最後26秒關鍵得分以20比18險勝；Liman則在膠著戰況下以22比19擊敗Kandava；台北永豐旺寶以穩定表現20比19戰勝美國Los Angeles，成功闖入四強；Miami則展現強大實力，以21比5大勝Barcelona。

四強戰部分，Kanazawa與Liman比賽激烈，Kanazawa在終場前0.6秒罰球逆轉勝出；另一邊台北永豐旺寶面對世界第二Miami毫不畏懼，展現韌性，以22比17力克強權晉級冠軍賽。

冠軍戰由台北永豐旺寶對上Kanazawa，兩隊歷經連續高強度賽事體力消耗巨大，仍打出緊張精彩的比賽。前半段比分咬得緊，Kanazawa逐漸拉開差距，最終以21比14奪冠，台北永豐旺寶收下亞軍，兩隊與Miami同時獲得世界巡迴賽阿布達比大師賽參賽資格。

除了賽事，協會也在第二天舉辦「3x3 Kids Camp兒童籃球營」，邀請台北永豐旺寶球員張幃翔及前世界排名第一球隊教練、塞爾維亞的Nenad Durdevic現場指導。活動吸引大批親子參與，讓許多小朋友親身感受三對三籃球的熱血魅力。

