巴黎奧運拳擊金牌林郁婷拚全運會六連霸　雲林美食也列挑戰清單

▲台灣拳擊女將林郁婷，本屆雲林全運會將挑戰個人六連霸。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／綜合報導

巴黎奧運拳擊金牌得主林郁婷，今年將在第114屆全國運動會挑戰個人六連霸。她表示，不論是國際大賽或國內比賽，只要踏上拳擊台，都是全力以赴。林郁婷期待能與台灣各地好手切磋交流，「以拳會友」，展現最佳狀態。

114年全國運動會將於10月18日正式在雲林縣登場，今(8)日雲林縣政府團隊特地北上運動部舉行「倒數記者會」，運動部洪志昌常務次長與雲林縣張麗善縣長連袂出席，奧運金牌拳擊選手林郁婷為本屆全運會站台。林郁婷也將挑戰全運會個人拳擊金牌「六連霸」大業。

運動部洪志昌次長表示，雲林縣繼民國94年之後再度承辦國內最大型的競技運動賽會，縣府團隊精心規劃一系列活動，從獎座、服裝發表到聖火引燃及傳遞，特別的是從香火鼎盛的北港朝天宮取全運會聖火母火，雲林縣已準備好迎接各縣市代表隊，讓選手能夠盡情發揮、突破自我、創造佳績。

距離上次正式比賽已超過一年，林郁婷坦言，長時間未參賽讓她感到有些生疏。不過，近期她透過移地訓練及和日本選手來台交流，逐漸找回比賽的感覺。她說，「希望藉由這些訓練和交流，讓自己在賽場上能有更好的表現。」

談到全運會與國際賽的差異，林郁婷認為，無論在哪個舞台，自己都會全力以赴。她強調，「這不只是對手的尊重，也是對自己的尊重。上場後就是要發揮最好的狀態。」

今年全運會睽違20年再度在雲林舉辦，林郁婷提到，過去到朝天宮參拜時曾品嚐當地麵線糊，覺得味道很特別。她也分享，雲林縣長張麗善推薦她嘗試鹼粽冰，林郁婷笑說，「我減完重了，甜的粽子很有興趣！」期待在賽事之餘，能再次品味雲林的在地美食。

全國運動會是我國規模最大、層級最高的綜合性運動賽會，每2年舉辦1次，114年全運會訂於10月18日至23日舉行，將有超過7,000位來自全國各縣市頂尖運動選手同場競技，頂尖選手對決，賽事精彩可期。

雲林縣在睽違20年之後再度承辦全運會，縣府團隊不僅展現了專業的賽會籌辦能力，為了提供全國運動選手優質競賽場館，新建了能容納1萬5000人的田徑場以及符合國際標準的滑輪溜冰場。

張麗善縣長指出，雲林縣以辦喜事的心情籌辦本屆全運會，縣府整合了各局處及學校資源，成立包含6部33組的籌備處，全力投入賽會籌備與執行，並且精心規劃開幕典禮及選手之夜，希望讓參賽的各縣市代表隊及觀賽的全國民眾都能感受雲林的專業、好客與熱情，歡迎大家來雲林看比賽、吃美食、賞美景。

▲林郁婷透露也想在雲林全運會期間品嚐在地美食。（圖／記者杜奕君攝）

