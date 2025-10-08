快訊／古德溫東超開幕戰爆轟43分　富邦勇士2分戰勝日本職籃冠軍

▲勇士東超開幕戰旗開得勝，古德溫全場爆砍43分表現亮眼。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／台北報導

EASL東超聯賽2025-26賽季開幕戰，8日在台北和平籃球館登場，由台北富邦勇士、桃園璞園領航猿分別交手日本職籃B.League勁敵。首戰勇士對決上季B.League以及BCL亞冠賽雙料冠軍宇都宮皇者，雙方一路激戰打入延長賽，勇士靠著新洋將古德溫（Archie Goodwin）狂轟43分，最強外籍生莫巴耶也拿下25分，最終勇士109比107在延長賽勝出，捍衛主場勝利。

此戰運動部長李洋也特別到場觀戰，開賽勇士派出吳永盛、周桂羽、莫巴耶、古德溫以及柏萊特（Bennie Boatwright）先發出擊。

開賽宇都宮皇者打出一波12比4猛攻，但勇士靠著古德溫頻頻強勢單打，追到僅兩分差距。隨後勇士持續搶攻，本季剛剛加入的華裔戰力林俊佑快攻切入完成3分打，勇士拉開21比16領先。但宇都宮皇者隨後連拿6分止血，首節打完仍以22比21取得領先。

▲勇士洋將柏萊特此戰也貢獻21分。（圖／勇士提供）

次節勇士再度靠著柏萊特強攻連拿5分要回領先，但宇都宮皇者持續緊咬比分，雙方形成激烈拉鋸，勇士仍靠著上半場手感發燙的古德溫不講理的三分硬拔取分，隨後柏萊特也在弧頂再度飆進三分球，勇士拉開45比39超前。

上半場勇士就在古德溫狂砍22分，柏萊特、莫巴耶各有13分及11分貢獻下，半場以51比46領先日本強敵宇都宮皇者。

下半場開打後，雙方持續拉鋸，但勇士陳又瑋決勝期飆進關鍵三分球，幫助球隊追到91平，不過宇都宮皇者艾德華茲（Gavin Edwards）中距離得手又幫助球隊取得兩分領先，但終場前2秒，勇士陳又瑋強勢切入取分，雙方戰成95平局面，隨後宇都宮皇者嘗試外線未果，雙方正式進入延長賽。

延長賽勇士莫巴耶單臂爆扣首開紀錄，隨後莫巴耶更是連續得手穩住領先優勢，隨後古德溫三分冷箭破網，但日本男籃國手比江島慎底線三分球加上切入拋射連拿5分，再度助隊超前。

所幸勇士暫停過後，周桂羽強勢三分球破網再度取得1分領先，終場前51.4秒，本季回鍋效力的曾祥鈞抓下關鍵進攻籃板並兩罰一中，勇士手握兩分超前。

終場前32.5秒，宇都宮皇者比江島慎兩罰一中，再度追到僅1分差，終場前15.7秒勇士莫巴耶兩罰一中，幫助球隊手握兩分超前。隨後宇都宮皇者王牌洋將紐比爾（D.J. Newbill）嘗試逆轉三分未能命中，勇士驚險在主場以109比107奪勝。

勇士全場以古德溫拿下43分、5籃板、6助攻、3抄截，莫巴耶25分、6籃板，柏萊特21分。宇都宮皇者王牌洋將紐比爾32分、6籃板、10助攻，比江島慎16分、7籃板、6助攻、3抄截。

▲運動部長李洋今日也到場觀賞東超開幕戰。（圖／勇士提供）