運動雲

>

快訊／台灣球迷超市幫付帳　前NBA球星半獸人愛上寶島

▲前NBA球星「半獸人」法瑞德正式加盟獵鷹。（圖／獵鷹提供）

▲前NBA球星「半獸人」法瑞德正式加盟獵鷹。（圖／獵鷹提供）

記者杜奕君／台北報導

前NBA禁區悍將法瑞德（Kenneth Faried）8日正式加入PLG職籃，所屬台南台鋼獵鷹替他取了以綽號命名的中文名字「半獸人」，引發球迷關注。獵鷹總經理王澄緯透露，「半獸人已經感受到台灣球迷的熱情，他昨天去超市購物，因為卡刷不過，打來跟我緊急求助，結果隔了幾分鐘又打來，說已經有熱情球迷替他埋單，完全感受到台灣人的善良。」

獵鷹今日正式宣布簽下現年35歲的前NBA禁區悍將法瑞德，並公告登錄名為其綽號（Manimal）直譯而來的「半獸人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

獵鷹總經理王澄緯今日受訪時強調，「有超過5個人選，最後我們決定找來半獸人，不是為了票房，而是要來替我們贏球，他絕對還具有NBA等級的水準。」

王澄緯也透露，「過去在2013年時，半獸人就曾隨NBA母隊丹佛金塊來台進行台北季前熱身賽，在當時就對台灣留下不錯印象。昨天他到超市購物，因為刷卡問題打電話緊急向我求助，沒想到隔了幾分鐘又打給我，說有熱情球迷替他結帳了，因此覺得台灣人很善良、溫暖。」

不過王澄緯也說，「半獸人的身體素質確實非常好，不過由於上周六才剛剛抵達台灣，因此還有些時差問題，昨天也是他首度參與團隊練球，因此和團隊還需要更多磨合時間，不過全隊都非常期待和他搭配打球，他絕對會是本季聯盟體能最勁爆的洋將。」

▲前NBA球星「半獸人」法瑞德正式加盟獵鷹。（圖／獵鷹提供）

▲「半獸人」超市遇到熱情球迷幫忙付帳。（圖／獵鷹提供）

關鍵字： 半獸人台鋼獵鷹法瑞德PLGKenneth Faried

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

EASL東超聯賽台灣3席已滿額　執行長李小龍：目標亞洲18隊參賽

EASL東超聯賽台灣3席已滿額　執行長李小龍：目標亞洲18隊參賽

巴黎奧運拳擊金牌林郁婷拚全運會六連霸　雲林美食也列挑戰清單

巴黎奧運拳擊金牌林郁婷拚全運會六連霸　雲林美食也列挑戰清單

河村勇輝季前熱身賽首秀　3分3籃板5助攻還助公牛奪勝

河村勇輝季前熱身賽首秀　3分3籃板5助攻還助公牛奪勝

陳玟卉舉重世錦賽B組殺出挺舉奪銅　總和名列第5作收

陳玟卉舉重世錦賽B組殺出挺舉奪銅　總和名列第5作收

快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

夢想家制服組再補強！　人氣YouTuber「騏哥」韓駿騏成副領隊

夢想家制服組再補強！　人氣YouTuber「騏哥」韓駿騏成副領隊

2025 FIBA 3x3高雄挑戰賽　台北永豐旺寶勇奪亞軍

2025 FIBA 3x3高雄挑戰賽　台北永豐旺寶勇奪亞軍

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

挺舉意外腰傷　台灣女將陳玟卉仍在世錦賽名列B組第1位

挺舉意外腰傷　台灣女將陳玟卉仍在世錦賽名列B組第1位

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

【致敬英雄】挖土機超人敗血症離世　賴清德、傅崐萁親赴靈堂哀悼

熱門新聞

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

快訊／雲豹簽超人氣韓援女神　斗山熊啦啦隊長徐賢淑加盟

快訊／NBA詹皇沒宣布退休　「第二次決定」是全新代言酒類宣傳片

快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

崔南險釀禍失去信任？道奇教頭吐真心話　將重新評估牛棚角色　

味全龍6將加盟墨爾本王牌　首參戰韓職秋季聯盟拚冠軍44萬獎金

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李珠珢期待與球迷再相見

2雲豹簽超人氣韓援　斗山熊徐賢淑加盟

3不是退休！　詹皇第二次決定謎底揭曉

4NBA半獸人來了　Faried加盟獵鷹

5崔南失去信任？道奇教頭吐真心話

最新新聞

1114年全國運動會倒數10天記者會「雲林準備好了！」

2東超開幕激鬥　勇士擊退日本職籃冠軍

3法瑞德來台打球　不知道中文名叫半獸人

4台灣球迷揪甘心　替半獸人超市付帳

5台灣3席已滿額　東超聯賽目標未來18隊

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹姆士今晚公布重磅消息

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

台韓啦啦隊女孩大戰　李珠珢南珉貞露香肩回擊！

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

【致敬英雄】挖土機超人敗血症離世　賴清德、傅崐萁親赴靈堂哀悼

【事發畫面】黃子佼涉肇逃畫面曝光！　撞倒婦人停2秒跑了到案稱：沒感覺撞到人

【溫馨畫面】國軍天菜暖心「帽送女童」！　網友見暖舉感動直呼：太有愛

【啤酒出場瞬間嗨翻】鏟子超人肚子餓！火車上大家溫暖投食
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366