快訊／台灣球迷超市幫付帳　前NBA球星半獸人愛上寶島

記者杜奕君／台北報導

前NBA禁區悍將法瑞德（Kenneth Faried）8日正式加入PLG職籃，所屬台南台鋼獵鷹替他取了以綽號命名的中文名字「半獸人」，引發球迷關注。獵鷹總經理王澄緯透露，「半獸人已經感受到台灣球迷的熱情，他昨天去超市購物，因為卡刷不過，打來跟我緊急求助，結果隔了幾分鐘又打來，說已經有熱情球迷替他埋單，完全感受到台灣人的善良。」

獵鷹今日正式宣布簽下現年35歲的前NBA禁區悍將法瑞德，並公告登錄名為其綽號（Manimal）直譯而來的「半獸人」。

獵鷹總經理王澄緯今日受訪時強調，「有超過5個人選，最後我們決定找來半獸人，不是為了票房，而是要來替我們贏球，他絕對還具有NBA等級的水準。」

王澄緯也透露，「過去在2013年時，半獸人就曾隨NBA母隊丹佛金塊來台進行台北季前熱身賽，在當時就對台灣留下不錯印象。昨天他到超市購物，因為刷卡問題打電話緊急向我求助，沒想到隔了幾分鐘又打給我，說有熱情球迷替他結帳了，因此覺得台灣人很善良、溫暖。」

不過王澄緯也說，「半獸人的身體素質確實非常好，不過由於上周六才剛剛抵達台灣，因此還有些時差問題，昨天也是他首度參與團隊練球，因此和團隊還需要更多磨合時間，不過全隊都非常期待和他搭配打球，他絕對會是本季聯盟體能最勁爆的洋將。」

