珍藏鈴木一朗球棒與建言　牟禮翔來台帶「秘密武器」配飯店培根

▲九州聯隊牟禮翔。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

甲子園名校九州国際大付高中來台參加交流賽，陣中備受職棒關注的強打二年級生牟禮翔，對台灣青棒強權平鎮高中留下深刻印象，直言不論球速或變化球水準，「在日本高中層級很少見到」。同時，他也分享日前接受鈴木一朗指導、獲贈球棒的珍貴經驗。

牟禮翔表示，首次對上台灣強隊平鎮高中，感受到極大衝擊，「平鎮投手群不論直球的速度感，還是變化球的銳利度，都是在日本高中層級很少見的水準。」他進一步指出，直球的尾勁非常出色，滑球的變化也相當犀利，能與這樣的投手對戰，對他而言是非常寶貴的經驗。

談到日前接受鈴木一朗親自指導，牟禮翔難掩喜悅，「能被世界級傳奇球員稱讚，真的非常開心。」他透露，一朗在守備傳球方面提醒他要善用全身力量，而不是只靠手臂完成動作；在打擊上，雖然一朗是安打型打者、自己屬於全壘打型，但一朗特別強調對好球帶的判斷與選球感覺，讓他獲益良多。

牟禮翔也分享獲贈球棒的細節，該球棒為白蠟木（Ash）材質，相較於一般楓木（Maple）球棒略軟，「雖然比較容易折斷，但擊球時的咬球感非常好。」他笑說，實戰中使用會有點捨不得，因此打算在T座或不易折斷的練習中使用。

首次來海外比賽，牟禮翔坦言原本擔心飲食是否不習慣，但實際來到台灣後感到相當滿意，「很多東西都很好吃，尤其是飯店早餐的培根，真的非常美味。」為了維持熟悉的飲食節奏，牟禮翔也帶了「秘密武器」，就是日本的微波白飯隨行。

此外，九州聯隊監督加藤慶二也提到，球隊在前一日與實力強勁的平鎮高中交手後，翌日再進行「日本內戰」時，反而能以更放鬆的心情應戰。日美混血投手長山武藏則直言，平鎮投手群的球速在日本相當少見，「雖然只有一個打席，但覺得非常有趣，也很享受。」