勇士洋將柏萊特通過期末考？　吳永仁讚：外線穩定度最高

2024年4月才遭遇嚴峻阿基里斯腱斷裂傷勢，台北富邦勇士新洋將柏萊特（Bennie Boatwright）在8日EASL東超聯賽2025-26賽季開幕戰被賦予先發重任，全場21分、4籃板、2助攻、1抄截表現出色。賽後勇士總教練吳永仁也透露，「柏萊特最早來台，也是目前所有洋將中外線穩定度最高的，不過還是需要觀察比賽完傷勢狀況是否能夠負荷。」

過去曾被菲律賓男籃視為熱門歸化人選，柏萊特在去年遭遇阿基里斯腱斷裂的嚴峻傷勢後，本賽季獲得加盟勇士機會，不過季前交流賽卻出現傷勢狀況影響，導致出賽以及訓練狀況無法穩定。

不過今日東超開幕戰，柏萊特獲得教練團賦予先發重任，全場出賽30分35秒，三分球7投5中，貢獻21分、4籃板、2助攻、1阻攻，可惜最終5犯提前離場。

柏萊特表示，「先謝謝球團給我機會，在大傷之後還能來這裡打球，此戰大家在場上大家都很團結才能贏得此戰。」

主帥吳永仁則透露，「腳踝傷勢，慢慢漸入佳境，他的體能跟身體調整都還不錯，今天這場比賽就是給他一個機會，他最近幾場的友誼賽，他最早來，最了解球隊的情況，需要外線的穩定度，目前他是洋將外線穩定度最高的，身高體型都比較適合打這場比賽。」

勇士領隊許晉哲則表示，「柏萊特是否能夠留下，還是要看他此戰打完後，接下來幾天會觀察他的恢復狀態，才能做最後確定。」

