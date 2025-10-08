運動雲

>

勇士洋將柏萊特通過期末考？　吳永仁讚：外線穩定度最高

▲勇士東超開幕戰，古德溫、莫巴耶、吳永仁、李洋、柏萊特、陳又瑋。（圖／勇士提供）

▲勇士測試洋將柏萊特在東超開幕戰表現相當出色，砍下21分幫助球隊奪得勝利。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／台北報導

2024年4月才遭遇嚴峻阿基里斯腱斷裂傷勢，台北富邦勇士新洋將柏萊特（Bennie Boatwright）在8日EASL東超聯賽2025-26賽季開幕戰被賦予先發重任，全場21分、4籃板、2助攻、1抄截表現出色。賽後勇士總教練吳永仁也透露，「柏萊特最早來台，也是目前所有洋將中外線穩定度最高的，不過還是需要觀察比賽完傷勢狀況是否能夠負荷。」

過去曾被菲律賓男籃視為熱門歸化人選，柏萊特在去年遭遇阿基里斯腱斷裂的嚴峻傷勢後，本賽季獲得加盟勇士機會，不過季前交流賽卻出現傷勢狀況影響，導致出賽以及訓練狀況無法穩定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過今日東超開幕戰，柏萊特獲得教練團賦予先發重任，全場出賽30分35秒，三分球7投5中，貢獻21分、4籃板、2助攻、1阻攻，可惜最終5犯提前離場。

柏萊特表示，「先謝謝球團給我機會，在大傷之後還能來這裡打球，此戰大家在場上大家都很團結才能贏得此戰。」

主帥吳永仁則透露，「腳踝傷勢，慢慢漸入佳境，他的體能跟身體調整都還不錯，今天這場比賽就是給他一個機會，他最近幾場的友誼賽，他最早來，最了解球隊的情況，需要外線的穩定度，目前他是洋將外線穩定度最高的，身高體型都比較適合打這場比賽。」

勇士領隊許晉哲則表示，「柏萊特是否能夠留下，還是要看他此戰打完後，接下來幾天會觀察他的恢復狀態，才能做最後確定。」

▲勇士東超開幕戰，古德溫、莫巴耶、吳永仁、李洋、柏萊特、陳又瑋。（圖／勇士提供）

▲柏萊特此戰打完後腳踝恢復狀況，將成為是否留用重要關鍵。（圖／勇士提供）

關鍵字： 富邦勇士柏萊特東超EASLBennie Boatwright

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

撂倒日本雙冠勁旅　吳永仁預告本季富邦勇士會很強悍

撂倒日本雙冠勁旅　吳永仁預告本季富邦勇士會很強悍

快訊／古德溫東超開幕戰爆轟43分　富邦勇士2分戰勝日本職籃冠軍

快訊／古德溫東超開幕戰爆轟43分　富邦勇士2分戰勝日本職籃冠軍

快訊／還不知道自己叫「半獸人」　法瑞德來台打球條件曝光

快訊／還不知道自己叫「半獸人」　法瑞德來台打球條件曝光

快訊／台灣球迷超市幫付帳　前NBA球星半獸人愛上寶島

快訊／台灣球迷超市幫付帳　前NBA球星半獸人愛上寶島

EASL東超聯賽台灣3席已滿額　執行長李小龍：目標亞洲18隊參賽

EASL東超聯賽台灣3席已滿額　執行長李小龍：目標亞洲18隊參賽

巴黎奧運拳擊金牌林郁婷拚全運會六連霸　雲林美食也列挑戰清單

巴黎奧運拳擊金牌林郁婷拚全運會六連霸　雲林美食也列挑戰清單

河村勇輝季前熱身賽首秀　3分3籃板5助攻還助公牛奪勝

河村勇輝季前熱身賽首秀　3分3籃板5助攻還助公牛奪勝

陳玟卉舉重世錦賽B組殺出挺舉奪銅　總和名列第5作收

陳玟卉舉重世錦賽B組殺出挺舉奪銅　總和名列第5作收

快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

快訊／NBA球星「半獸人」真的來了　正式加盟台鋼獵鷹

夢想家制服組再補強！　人氣YouTuber「騏哥」韓駿騏成副領隊

夢想家制服組再補強！　人氣YouTuber「騏哥」韓駿騏成副領隊

【塞車震撼空拍】中國最大收費站「36車道全開」

熱門新聞

台韓應援差異大「頭快炸了」　李珠珢期待與球迷再相見

快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

快訊／還不知道自己叫「半獸人」　法瑞德來台打球條件曝光

勇士洋將柏萊特通過期末考？　吳永仁讚：外線穩定度最高

撂倒日本雙冠勁旅　吳永仁預告本季富邦勇士會很強悍

味全龍6將加盟墨爾本王牌　首參戰韓職秋季聯盟拚冠軍44萬獎金

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李珠珢期待與球迷再相見

2開幕戰打到半夜　領航猿東超奪勝

3法瑞德來台打球　不知道中文名叫半獸人

4柏萊特通過期末考？　吳永仁給讚

5吳永仁預告　本季勇士會很強悍

最新新聞

1開幕戰打到半夜　領航猿東超奪勝

2柏萊特通過期末考？　吳永仁給讚

3吳永仁預告　本季勇士會很強悍

4114年全國運動會倒數10天記者會「雲林準備好了！」

5東超開幕激鬥　勇士擊退日本職籃冠軍

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹姆士今晚公布重磅消息

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

【沒收了！】光復救災撿到保力達 訓育組老師勸世藏洋蔥QQ

【最美風景】老夫婦遭擦撞司機肇逃！路人暖舉網感動

【一個她以後可能會忘的畫面】舅舅默默陪伴外甥女長大 只求成為童年風景的一角QQ

【批斷章取義】館長：我一切都是為了保護台灣

【太有禮貌了吧XD】流浪狗乖乖排隊等餅乾　老師見狀暖心餵食
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366