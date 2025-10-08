運動雲

撂倒日本雙冠勁旅　吳永仁預告本季富邦勇士會很強悍

▲勇士東超開幕戰，古德溫、莫巴耶、吳永仁、李洋、柏萊特、陳又瑋。（圖／勇士提供）

▲東超開幕戰強勢擊退宇都宮皇者，勇士主帥吳永仁強調本季團隊會很強悍。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／台北報導

EASL東超聯賽2025-26賽季開幕戰，台北富邦勇士在主場旗開得勝，延長賽激鬥後以109比107撂倒日本職籃B.League上季總冠軍兼BCL亞冠賽冠軍勁旅宇都宮皇者。勇士總教練吳永仁表示，「「東超開幕戰很重要，先不管輸贏，本季面對東超賽事，團隊打出的強悍態度，是我們本季非常強調的！」

在新洋將古德溫（Archie Goodwin）全場22投15中，包含三分球7投5中狂砍43分、5籃板、6助攻、3抄截帶動下，勇士艱辛在延長賽以兩分之差撂倒日本雙冠宇都宮皇者，在本季東超開幕戰強勢奪勝。

賽後勇士主帥吳永仁強調，「東超開幕戰很重要，先不管輸贏，本季面對東超賽事，團隊打出的強悍態度，是我們本季非常強調的，今天贏球也是很棒的開始，希望所有球員維持這樣的能量，一整季都能有很好的成績。」

加盟勇士首戰就狂轟43分技驚四座的古德溫則說，「不只我自己，包括柏萊特、莫巴耶、陳又瑋，每位隊友今天都打得很團結，並且相信隊友，希望這些好的東西能夠延續到本季，持續贏得更多比賽。」

延長賽苦戰惜敗的宇都宮皇者總教練柯洛奈爾（Zico Coronel）強調，「我們今天無法阻止勇士洋將古德溫的得分，進攻端基本上擋不住，本土球員也能適時作出貢獻，此戰的挫敗會讓我們學到教訓，並持續從中修正。」

比江島慎則表示，「這是很艱難的一戰，開賽我們表現得不錯，但我們接下來無法擋住古德溫的得分，他打得非常好，如何限制他的得分，包括換防與輪轉防守是我們在接下來必須做個更好之處。我希望我能幫助紐比爾（D.J. Newbill）在進攻端分擔更多壓力。」

▲勇士東超開幕戰，古德溫、莫巴耶、吳永仁、李洋、柏萊特、陳又瑋。（圖／勇士提供）

▲「最強外籍生」莫巴耶在東超開幕戰就轟下25分、6籃板、2抄截助勝。（圖／勇士提供）

