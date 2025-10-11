運動雲

TPBL職籃今日開幕戰燃戰火　海神「傷兵危機」僅雙洋將應戰

▲TPBL職籃開幕戰今日點燃戰火，海神傷兵問題僅以單洋將應戰。（圖／TPBL提供）

▲TPBL職籃開幕戰今日點燃戰火，海神傷兵問題僅以雙洋將應戰。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃2025-26賽季今（11日）正式點燃戰火，賽季開幕戰照慣例由上季總冠軍賽對戰組合，新北國王迎戰高雄全家海神，衛冕軍國王將迎接「後林書豪時代」首場正式例行賽，至於上季重現南霸天氣勢的海神，熱身賽遭遇嚴重傷病潮，開幕戰僅有詹姆斯、凱帝兩人登錄，海神將以雙洋將迎戰開幕戰。

在日前於屏東進行連續3天季前熱身賽後，TPBL職籃今日正式點燃新賽季戰火，由上季聯盟總冠軍國王在新莊主場迎戰上季總冠軍賽對手海神，比賽將於晚間17時正式展開，賽前半小時則將由國王進行「新北國王二連霸冠軍戒指頒發儀式」。

對於衛冕軍國王來說，本賽季最大挑戰，首推王牌球星林書豪宣布高掛球鞋退役，加上原任總教練萊恩、主力洋將曼尼高離隊，球隊在換上新任主帥約翰後，團隊攻守體系都必須重新調整及適應。

加上本季國王在洋將陣容上，除了沃許本與桑尼以及奧帝留任外，另外增加傑登、尚迪兩位新洋將，開幕戰國王登錄3名洋將分別為桑尼、傑登以及尚迪。

至於海神方面，團隊則是遭遇嚴峻傷兵潮，洋將崔維斯因為右髖部不適，從熱身賽就高掛免戰牌至今，艾德則是在熱身賽扭傷左腳踝，開幕戰同樣無法上陣。這也代表著海神在開幕戰僅有詹姆斯、凱帝兩名洋將可出賽。

另外在海神本土方面，傷兵狀況同樣嚴重，包括邱子軒、唐維傑、余純安等3位球員，都無法在開幕戰出賽，全隊合計僅登錄12位球員，與登錄14名球員的國王相比，在人手調度上面臨不小挑戰。

