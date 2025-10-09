High了！比賽打到午夜11點轟24分　盧峻翔：這就是「夜王」的由來

▲領航猿盧峻翔在東超開幕戰大演「夜王秀」飆24分領勝。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／台北報導

即便比賽結束已經是接近午夜時分，賽後記者會結束甚至已經超過凌晨12點，但桃園璞園領航猿仍在EASL東超聯賽2025-26賽季開幕戰打出漂亮一役，在陣中王牌球星盧峻翔轟下24分帶領下，以94比80撂倒強敵日本職籃琉球黃金國王，被問到比賽打到接近午夜仍表現生猛，盧峻翔幽默表示，「這就是『夜王』的由來！」

開賽就遠投近切無往不利，盧峻翔全場用13投9中，高達69.2%的高命中率狂砍24分、3籃板、3助攻、1抄截、1阻攻，一度率隊領先日本B.League強敵琉球黃金國王多達25分，最終也以14分之差在主場大勝。

賽後就連對手陣營明星控衛岸本隆一，都盛讚盧峻翔表現。岸本隆一表示，「上季在東超聯賽也有對陣領航猿，今天領航猿就是表現比較好的那一方，盧峻翔總是可以在關鍵時刻投進關鍵球，而我自己則希望做得更多來幫助球隊贏得勝利。」

延續上季率隊奪下東超亞軍氣勢，盧峻翔面對日本職籃球隊屢屢繳出火燙表現，就連此行來台採訪的日本媒體都相當好奇，如何以本土球員身份，屢屢面對B.League勁旅拿下高分？

對此盧峻翔則強調，「感謝團隊讓我去發揮，還有隊友信任我，我才能勇敢在場上表現自己，打日本球隊其實我還是感受到很多壓迫，自己也是用盡全力去突破。」

由於前一場富邦勇士與宇都宮皇者的比賽打到延長賽才分出勝負，表定晚間8點半開打的領航猿東超開幕戰，直到超過晚間9點才開打，比賽結束已經是晚間11點14分。但盧峻翔依舊維持「越夜越美麗」的風格，上演個人飆分大戲，賽後被問及此事時，他笑說，「這就是夜王的由來！」顯然對於夜間賽事相當有心得。

▲盧峻翔面對琉球黃金國王，全場遠投近切無往不利。（圖／領航猿提供）