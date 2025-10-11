運動雲

>

台中「羽你同行」羽球賽登場　2000人齊聚感受公益與運動熱情

▲2025生麗羽你同行羽球賽，今日在台中開打。（圖／2025生麗羽你同行羽球賽提供）

▲2025生麗羽你同行羽球賽，今日在台中開打。（圖／2025生麗羽你同行羽球賽提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2025生麗羽你同行國小暨親子分齡賽暨生麗盃羽球雙打友誼公開賽，今（11）日在台中熱鬧展開，吸引超過2000人次參加，現場氣氛熱烈。這是該賽事首次移師台中舉辦，除了展現全民對羽球運動的高度興趣，也凸顯企業回饋社會、推動公益的精神。

本次賽事由生麗國際集團冠名贊助，創辦人徐鳳娥顧問親自帶領團隊參與。徐鳳娥過去曾受家扶基金會協助，深刻體會到陪伴和企業資源對弱勢家庭的重要性，因此在事業有成後，持續以實際行動回饋家扶中心，幫助需要支持的學童與家庭。她堅持「讓愛延續」的理念，從受助者轉身成為助人者，投入公益不遺餘力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自去年開始，生麗國際集團與金牌羽球選手李洋、王齊麟及家扶基金會合作，推出限量公益紀念「勝利杯」，並冠名支持「羽你同行」羽球賽。今年賽事特別邀請家扶中心的孩子參賽，讓他們親身體驗羽球運動的魅力，感受台灣新國球的精神。徐鳳娥表示，希望藉由「全民動起來、健康每一天」的初衷，鼓勵基層運動發展，讓更多孩子在比賽中建立自信、學習勇敢面對挑戰。

活動現場由台中市政府運動局指導，專委林宜萱、台中市體育總會羽球委員會總幹事廖進隆、中華運動競技教育發展協會理事長鄭守綱，以及生麗國際集團創辦人徐鳳娥等貴賓共同出席，參與開球儀式。啟動儀式中，象徵性的LED羽毛球擊出，贏得現場掌聲與歡呼，正式拉開公益賽事序幕。

現場也舉辦基層訓練贈球儀式，生麗集團特別捐贈比賽用球給在全國國小盃表現優異的南陽國小和南屯國小，鼓勵小選手持續努力，為台灣羽球培養更多明日之星。這場融合運動與公益的賽事，讓大家看見企業與社會攜手合作的力量，讓運動成為希望的橋樑，也讓愛心在揮拍之間持續傳遞。

▲2025生麗羽你同行羽球賽，今日在台中開打。（圖／2025生麗羽你同行羽球賽提供）

關鍵字： 羽你同行羽球賽羽球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

周天成逆轉勝中國陸光祖　挺進北極賽男單4強

周天成逆轉勝中國陸光祖　挺進北極賽男單4強

TPBL職籃今日開幕戰燃戰火　海神「傷兵危機」僅雙洋將應戰

TPBL職籃今日開幕戰燃戰火　海神「傷兵危機」僅雙洋將應戰

當太陽王牌布克遇見「中文布克」　NBA澳門賽夢幻連動相見歡

當太陽王牌布克遇見「中文布克」　NBA澳門賽夢幻連動相見歡

High了！比賽打到午夜11點轟24分　盧峻翔：這就是「夜王」的由來

High了！比賽打到午夜11點轟24分　盧峻翔：這就是「夜王」的由來

快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

快訊／開幕戰打到半夜23時　盧峻翔轟24分率領航猿東超開幕戰奪勝

勇士洋將柏萊特通過期末考？　吳永仁讚：外線穩定度最高

勇士洋將柏萊特通過期末考？　吳永仁讚：外線穩定度最高

撂倒日本雙冠勁旅　吳永仁預告本季富邦勇士會很強悍

撂倒日本雙冠勁旅　吳永仁預告本季富邦勇士會很強悍

快訊／古德溫東超開幕戰爆轟43分　富邦勇士2分戰勝日本職籃冠軍

快訊／古德溫東超開幕戰爆轟43分　富邦勇士2分戰勝日本職籃冠軍

快訊／還不知道自己叫「半獸人」　法瑞德來台打球條件曝光

快訊／還不知道自己叫「半獸人」　法瑞德來台打球條件曝光

快訊／台灣球迷超市幫付帳　前NBA球星半獸人愛上寶島

快訊／台灣球迷超市幫付帳　前NBA球星半獸人愛上寶島

館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍

熱門新聞

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

道奇歡慶晉級拋震撼消息！內野手羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」　美媒：歷史正在發生

佐佐木朗希化身道奇救世主休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

快訊／再見安打！水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挑戰賽前突發布震撼消息　猿坦言掙扎

2道奇羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

3朗希達成「連大谷都沒做到的偉業」

4朗希休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

5台鋼櫻井周斗來台發展曝心聲

最新新聞

1筒香雙響轟垮巨人　阿部嘆未抓住節奏

2新庄剛志讚郡司裕也開轟：帥到不行

3姆巴佩連10場進球！

4桃猿大物何品室融談初登季後賽

5統一獅對決聯盟雙冠王打線大變陣！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林佳緯季後賽連9戰敲安！奪MVP心繫家鄉災情：感謝鏟子超人

統一獅聽牌！「這種比賽失誤難免」　林岳平點出攻擊分水嶺

【嘴巴臭臭der？】威弟被多慧檢查口腔慘遭嫌棄XDD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【這距離誰受得了！】李多慧對鏡頭送飛吻超犯規XD

【總統下令了】菲律賓「7.4強震」狂晃！　餘震不斷...「海嘯將襲」急喊撤

【心碎小狗】搜救犬變身吃貨　站起來討吃還被無情拒絕XD

【毒駕奪命】茶行阿嬤遭撞亡！「單腳勇士」孫悲喊：上天給的考驗有點多

【全場安靜數秒】凸槌！韓國瑜突念賴清德講稿　「眉頭一皺」超太真實

古斌演活《角頭2》壞壞　哽咽謝導演顏正國：我的伯樂
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366