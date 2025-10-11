台中「羽你同行」羽球賽登場　2000人齊聚感受公益與運動熱情

▲2025生麗羽你同行羽球賽，今日在台中開打。（圖／2025生麗羽你同行羽球賽提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2025生麗羽你同行國小暨親子分齡賽暨生麗盃羽球雙打友誼公開賽，今（11）日在台中熱鬧展開，吸引超過2000人次參加，現場氣氛熱烈。這是該賽事首次移師台中舉辦，除了展現全民對羽球運動的高度興趣，也凸顯企業回饋社會、推動公益的精神。

本次賽事由生麗國際集團冠名贊助，創辦人徐鳳娥顧問親自帶領團隊參與。徐鳳娥過去曾受家扶基金會協助，深刻體會到陪伴和企業資源對弱勢家庭的重要性，因此在事業有成後，持續以實際行動回饋家扶中心，幫助需要支持的學童與家庭。她堅持「讓愛延續」的理念，從受助者轉身成為助人者，投入公益不遺餘力。

自去年開始，生麗國際集團與金牌羽球選手李洋、王齊麟及家扶基金會合作，推出限量公益紀念「勝利杯」，並冠名支持「羽你同行」羽球賽。今年賽事特別邀請家扶中心的孩子參賽，讓他們親身體驗羽球運動的魅力，感受台灣新國球的精神。徐鳳娥表示，希望藉由「全民動起來、健康每一天」的初衷，鼓勵基層運動發展，讓更多孩子在比賽中建立自信、學習勇敢面對挑戰。

活動現場由台中市政府運動局指導，專委林宜萱、台中市體育總會羽球委員會總幹事廖進隆、中華運動競技教育發展協會理事長鄭守綱，以及生麗國際集團創辦人徐鳳娥等貴賓共同出席，參與開球儀式。啟動儀式中，象徵性的LED羽毛球擊出，贏得現場掌聲與歡呼，正式拉開公益賽事序幕。

現場也舉辦基層訓練贈球儀式，生麗集團特別捐贈比賽用球給在全國國小盃表現優異的南陽國小和南屯國小，鼓勵小選手持續努力，為台灣羽球培養更多明日之星。這場融合運動與公益的賽事，讓大家看見企業與社會攜手合作的力量，讓運動成為希望的橋樑，也讓愛心在揮拍之間持續傳遞。