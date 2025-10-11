運動雲

周天成逆轉勝中國陸光祖　挺進北極賽男單4強

▲▼台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣一哥周天成挺進北極羽球公開賽男單4強。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

尋求男單衛冕的台灣羽球一哥周天成，10日在超級500系列北極羽球公開賽男單8強賽再次展現韌性。面對中國選手陸光祖，周天成在決勝局一度以15比18落後，危急時刻連拿6分，最終以15比21、21比17、21比18完成驚險逆轉，成功晉級4強。

「小天」周天成目前世界男單排名第5位，16強賽才力退王子維，延續對戰14連勝不敗紀錄。8強遭遇世界排名第15的陸光祖，雙方過去交手9次，小天擁有7勝優勢，且近期對戰已連勝兩場。

此戰開始後，周天成面臨失誤偏多，技術暫停時以7比11落後，之後進攻端未能突破，分差一度拉大至7分，首局以15比21落敗。

進入第二局，兩人比分交替上升，周天成在9比9後連失5分陷入被動，但他迅速調整節奏，靠著多拍來回、耐心調動對手，逐漸追分。關鍵時刻，他在15比14反超，並於17比17時靠壓線球等進攻連得分，以21比17扳回一城。

決勝局戰況激烈，周天成中段以14比12領先，卻因判斷失誤連掉5分遭逆轉。面對落後，小天展現拚勁，網前搶攻得手後扳成18比18平手，隨後強勢一拍讓陸光祖回球出界，最後兩拍更逼出對手網前失誤。周天成完成逆轉後振臂怒吼，取得4強門票，繼續向衛冕目標邁進。

