海神開幕戰又輸國王　蘇文儒曝兩大輸球主因

▲海神開幕戰敗北，蘇文儒直言必須打得更強勢。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃2025-26賽季開幕戰，11日正式展開。上季在年度總冠軍賽苦戰7場不敵新北國王的高雄全家海神，在新賽季首戰又以100比110不敵衛冕軍國王。賽後球隊本土主力戰將蘇文儒就點出，此戰團隊出手次數比國王少了20次、還被對手抓了28個進攻籃板，這樣是不可能贏球的。

衛冕軍新北國王在7人得分達雙位數，傑登拿下22分、15籃板，加上本季要扛起球隊新一哥角色的林書緯進帳20分、3籃板、4助攻、2抄截，國王最終以110比100擊敗海神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰國王團隊出手次數98次，比78次的海神整整高出20次，另外國王進攻籃板也以28比14大幅領先，成為贏球關鍵因素。

▲海神總教練費雪認為團隊防守強度還需要再提升。（圖／TPBL職籃提供）

賽後海神主帥費雪表示，「團隊進攻端的表現，在客場拿了100分表現還可以，但全隊忘了卡位，讓對手抓了28個進攻籃板，還有19個失誤，這樣就很難贏得勝利。目前團隊有些傷病問題，等到傷兵歸位，相信防守強度就能有所提升。」

全場拿下28分、14籃板、8助攻的海神新洋將詹姆斯則說，「我們還有很多進步的空間，必須把球保護得更好，包括我自己在內，都必須再進步。」



貢獻17分、4籃板的蘇文儒則表示，「我們今天打得不夠強勢，少了對手20次的出手，這樣不可能贏球，應該要更強勢的卡位去搶籃板，失誤的部分也真的太多。」

▲海神詹姆斯開幕戰只差兩次助攻就能完成「大三元」紀錄。（圖／TPBL職籃提供）