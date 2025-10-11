運動雲

快訊／沒有林書豪的國王一樣猛　林書緯轟20分領軍開幕戰奪勝

▲國王傑登、林彥廷、林書緯、約翰、尚迪，海神詹姆斯、吳曉謹、費雪、蘇文儒。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王新任一哥林書緯開幕戰就轟下20分、3籃板、4助攻、2抄截領軍奪勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃2025-26賽季今（11日）正式點燃戰火，賽季開幕戰由新北國王主場迎戰高雄全家海神，賽前國王舉行冠軍戒指頒發儀式，冠軍錦旗也連兩季於國王主場榮耀升起。身為衛冕軍，國王在「後林書豪時代」首戰打出強勢團隊本色，被賦予球隊新一哥角色的林書緯，全場貢獻20分、3籃板、4助攻、2抄截，率隊以110比100贏得勝利。

開賽國王就由本季將扛起一哥角色的林書緯，連續兩記三分球命中取得10比1大幅領先，但海神隨後找到節奏，連續強勢攻擊籃框將比分扳成14平，首節打完雙方戰成27比27局面。

▲國王傑登、林彥廷、林書緯、約翰，海神詹姆斯、吳曉謹、費雪、蘇文儒。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王傑登拿下22分、15籃板、2阻攻表現出色。（圖／TPBL職籃提供）

第2節開打後，國王新秀熊祥泰連續飆進兩記三分冷箭，但海神新洋將凱帝不甘示弱，同樣連投兩記三分球，又讓球隊回到1分超前。雙方上半場尾聲持續拉鋸激鬥，但國王靠著尚迪底線三分彈破網，半場打完國王保持53比51微幅領先。

下半場開打後，地主國王靠著本季剛剛加盟的林彥廷連續強勢切入，單節獨拿8分，加上尚迪強勢切入帶動下，拉開78比67的雙位數領先。

▲國王傑登、林彥廷、林書緯、約翰，海神詹姆斯、吳曉謹、費雪、蘇文儒。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王主場開幕戰順利奪勝。（圖／TPBL職籃提供）

陷入落後不利局面的海神，末節開始強勢反撲，本土一哥胡瓏貿加上詹姆斯連續切入拿下5分，將落後差距縮小到5分，但國王關鍵時刻又有尚迪三分彈破網，隨後桑尼、林書緯又是接連三分球命中，讓國王回到101比91穩定超前。

最後關頭海神追分無果，最終國王就在7人得分上雙，傑登22分、15籃板、2阻攻，林書緯20分、3籃板、4助攻、2抄截攜手領軍下，110比100擊敗海神，搶下主場開幕戰勝利。

▲國王傑登、林彥廷、林書緯、約翰，海神詹姆斯、吳曉謹、費雪、蘇文儒。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神新洋將詹姆斯首戰拿下28分、14籃板、8助攻表現全面。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL開幕賽國王海神傑登尚迪林彥廷林書緯海神詹姆斯胡瓏貿吳曉謹台籃

