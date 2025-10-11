快訊／沒有林書豪的國王一樣猛　林書緯轟20分領軍開幕戰奪勝

▲國王新任一哥林書緯開幕戰就轟下20分、3籃板、4助攻、2抄截領軍奪勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃2025-26賽季今（11日）正式點燃戰火，賽季開幕戰由新北國王主場迎戰高雄全家海神，賽前國王舉行冠軍戒指頒發儀式，冠軍錦旗也連兩季於國王主場榮耀升起。身為衛冕軍，國王在「後林書豪時代」首戰打出強勢團隊本色，被賦予球隊新一哥角色的林書緯，全場貢獻20分、3籃板、4助攻、2抄截，率隊以110比100贏得勝利。

開賽國王就由本季將扛起一哥角色的林書緯，連續兩記三分球命中取得10比1大幅領先，但海神隨後找到節奏，連續強勢攻擊籃框將比分扳成14平，首節打完雙方戰成27比27局面。

▲國王傑登拿下22分、15籃板、2阻攻表現出色。（圖／TPBL職籃提供）

第2節開打後，國王新秀熊祥泰連續飆進兩記三分冷箭，但海神新洋將凱帝不甘示弱，同樣連投兩記三分球，又讓球隊回到1分超前。雙方上半場尾聲持續拉鋸激鬥，但國王靠著尚迪底線三分彈破網，半場打完國王保持53比51微幅領先。

下半場開打後，地主國王靠著本季剛剛加盟的林彥廷連續強勢切入，單節獨拿8分，加上尚迪強勢切入帶動下，拉開78比67的雙位數領先。

▲國王主場開幕戰順利奪勝。（圖／TPBL職籃提供）

陷入落後不利局面的海神，末節開始強勢反撲，本土一哥胡瓏貿加上詹姆斯連續切入拿下5分，將落後差距縮小到5分，但國王關鍵時刻又有尚迪三分彈破網，隨後桑尼、林書緯又是接連三分球命中，讓國王回到101比91穩定超前。

最後關頭海神追分無果，最終國王就在7人得分上雙，傑登22分、15籃板、2阻攻，林書緯20分、3籃板、4助攻、2抄截攜手領軍下，110比100擊敗海神，搶下主場開幕戰勝利。

▲海神新洋將詹姆斯首戰拿下28分、14籃板、8助攻表現全面。（圖／TPBL職籃提供）