快訊／林書豪缺席冠軍戒頒發儀式　國王主場連兩季升冠軍錦旗

▲新北國王連續兩季在主場升起冠軍錦旗。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃2025-26賽季今（11日）正式點燃戰火，賽季開幕戰由新北國王主場迎戰高雄全家海神，衛冕軍國王將迎接「後林書豪時代」賽前也進行「2024-25賽季冠軍戒指頒發儀式」。但宣布退休的前王牌球星林書豪，由於人在澳門觀賞NBA季前熱身賽因此缺席頒發冠軍戒儀式，但林書豪透過影片表示，「感謝我的國王隊友們，你們真的是兄弟！」

國王在2023-24賽季拿下PLG職籃總冠軍，上季轉戰TPBL職籃後，也順利贏得聯盟史上首座總冠軍，完成隊史連兩年奪冠殊榮。

▲新北國王主控李愷諺。（圖／新北國王提供）

今日2024-25賽季冠軍戒指頒發儀式上，林書豪由於昨日人在澳門觀賞NBA季前熱身賽，因此並未出席此次儀式，包括本季轉戰日本職籃B.League發展的前總教練萊恩、前洋將曼尼高，3人都以預錄影片，向隊友、球迷答謝。

▲新北國王林書緯。（圖／新北國王提供）

林書豪透過影片表示，「由於我現在不在台北，因此今天晚上參加不了冠軍戒指頒發儀式，很不好意思。這兩季我們在季後賽11場主場比賽贏了10場，感謝國王球迷在我們的背後支持，讓我們表現更好。」

林書豪也喊話，「真的很感謝我的國王隊友們，你們真的是兄弟！很期待李愷諺和我弟弟，期待你們成為二巨頭，我知道你們肯定會表現非常棒，所有的隊友們，非常恭喜你們成為冠軍。」

▲新北國王總經理毛加恩。（圖／新北國王提供）

