全台首創雙賽事串連、親子共戰場　生麗羽你同行賽登場

▲親子組最大贏家卓國雄與一對兒女、二年級女子單打冠軍彭品霏。（圖／樂升數位行銷）

▲親子組最大贏家卓國雄與一對兒女。（圖／樂升數位行銷）

記者杜奕君／綜合報導

邁入第八屆的「生麗羽你同行國小暨親子分齡賽」，今年以嶄新規模登場，再度寫下台灣親子羽球史的新頁。不僅是全台最大的親子羽球賽事，更首創「雙賽事串連」，由「羽霸盃」冠亞軍隊伍受邀參與「羽你同行」會內賽，讓菁英選手同場競技，帶動全民羽球風潮。

在眾多親子組參賽者中，卓國雄一家最令人動容。卓國雄同時搭配女兒卓宥妘（高年級父女組）及兒子卓昱均（低年級父子組）出賽，已連續參賽三年，成為賽事的最佳代言家庭。

卓國雄表示，「每次比賽不只是在比球技，更是讓我們一家人有共同的回憶。球場上我們是隊友，生活中我們更懂得彼此。」

女兒卓宥妘也笑著說，「最喜歡和爸爸一起比賽，他會幫我撐場、幫我加油，贏了會一起開心，輸了也會一起進步。」而小兒子卓昱均則說得童趣十足，「我想一直跟爸爸打羽球，因為他會教我，也會陪我！」

除了親子組之外，二年級女子單打冠軍由南屯國小彭品霏奪得，球齡僅一年半，已經擁有許多冠軍頭銜，今年五月還前往日本，以小ㄧ身份跳打四年級團體組，收獲第五名佳績，彭品霏賽後表示，「我是因為哥哥打球，才開始接觸羽球，一開始我也不喜歡，因為爸媽的鼓勵，還有越打越發現羽球的魅力，希望以後能夠成為國際選手」。

▲二年級女子單打冠軍彭品霏。（圖／樂升數位行銷）

