吳宗軒單場7顆ACE、施琅猛飆20分　台中連莊開季4連勝

▲吳宗軒單場7顆ACE，領軍台中連莊開季4連勝、陳伊與柳柳在現場熱舞炒熱氣氛。（圖／台中連莊提供）

▲吳宗軒單場7顆ACE，領軍台中連莊開季4連勝。（圖／台中連莊提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣職業排球聯賽（TPVL）進入第三週例行賽，台中連莊於本週展開第二週主場賽事。賽前以三連勝居聯盟龍頭的連莊，今（11）日晚間六點半迎戰桃園雲豹飛將，雙方在前段戰成五五波，但台中連莊展現驚人韌性，關鍵時刻連追五分，以直落三（26-24、26-24、25-15）收下勝利，豪取開季四連勝！

本週小魔女啦啦隊與福爾摩沙夢想家啦啦隊 Formosa Sexy 聯手登場應援，開場表演炒熱全場氣氛，中場舞蹈 Battle 也獲得滿場觀眾歡呼，現場熱度滿點。

本場先發陣容包括主攻手漢佳、施琅，快攻手汪秉勳、蔡秉諺，副攻手吳宗軒，舉球員薩蘭迪，以及自由球員兼隊長張昀亮。前兩局雲豹飛將火力全開，連莊一度落後，但薩蘭迪、施琅、漢佳三名外援穩定發揮，加上張昀亮後排防守撐起防線，成功製造反攻機會，以 26-24、26-24 搶下前兩局。

第三局連莊攻防兩端運作流暢，針對對手戰術路線迅速調整，後段全員皆兵輪替上場，以 25-15 締造勝利。本場比賽副攻手吳宗軒、主攻手施琅雙雙攻下 20 分，同時吳宗軒個人全場的 7 次發球直接得分，成為本戰勝利關鍵。

隊長張昀亮表示，開場雲豹來勢洶洶，不過在吳宗軒發球得分後，全隊氣勢迅速回升。「那一球真的幫助很大，從那時候開始大家的氣勢就上來了，臨場戰術和站位也有及時調整，後來每個人都能把狀態找回來。」

他也提到，第一局漢佳與施琅在修正球時發生碰撞，造成右眼附近腫脹，中場休息特地關心主攻手漢佳的狀況。「他說頭有點暈暈的，但還是想把比賽打完、為團隊奮戰到最後一刻。」張昀亮笑稱，「真的是蒙古戰士！」台中連莊將於明（12）日下午 3 點再戰台鋼天鷹。上次交手雙方鏖戰五局後由連莊勝出。

▲吳宗軒單場7顆ACE，領軍台中連莊開季4連勝、陳伊與柳柳在現場熱舞炒熱氣氛。（圖／台中連莊提供）

▲陳伊與柳柳在現場熱舞炒熱氣氛。（圖／台中連莊提供）

