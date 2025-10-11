永不停止國際溜冰超級馬拉松賽11月登場　金牌國手劉懿萱參賽

▲2025永不停止國際溜冰超級馬拉松賽回歸桃園大溪盛大登場，金牌國手也將參賽。（圖／大會提供）

記者杜奕君／綜合報導

「永不停止國際溜冰超級馬拉松賽」將於 2025年11月29日在桃園大溪中庄滯洪池盛大舉辦。這場曾創下台灣公路溜冰風潮的賽事，在全國滑輪溜冰迷的期待下重返舞台，並結合 親子參與、全民挑戰、觀光生態 等元素，打造兼具競技榮耀與全民運動的年度盛會。

與傳統場地錦標賽（如總統盃、理事長盃、中正盃）不同，本次賽事以「馬拉松式」公路挑戰為特色，設計1小時、2小時、4小時、8小時等不同組別，並特別規劃8小時三人接力組。參賽者可依自身體能與興趣挑戰適合的組別，既能測試極限，也能單純享受溜冰樂趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主辦單位桃園市體育總會滑輪溜冰委員會總幹事張博光博士表示，「這不只是競技，更是一種自我挑戰。我們希望讓每位選手依照自身狀態完成挑戰，享受溜冰帶來的自由與快樂。」

本屆賽事一大亮點，是今年9月於中國北戴河舉行的世界溜冰錦標賽女子馬拉松項目前三名得主冠軍劉懿萱、亞軍李孟竹、季軍施沛妤皆來自台灣，他們也將組隊共襄盛舉，參加八小時接力組，還會加碼舉辦簽名會，與溜冰愛好者同樂。

張博光博士，同時也是本屆世錦賽的國際裁判，分享，「台灣隊在場地賽奪下一面金牌，在公路賽也拿下 1金3銀2銅，總排名世界第三，堪稱國際賽場上的『獎牌庫』。這次讓全民有機會與世界冠軍同場滑行，意義非凡。」

凡於比賽時間內完成規定距離者，皆可獲得 專屬姓名完賽獎座、紀念運動大浴巾、完成證書與燙金收藏夾，並授予「Never Stop Just Skating 挑戰勝利成功紀念獎座」。

• 8小時超馬組：完成40公里以上

• 4小時半超馬組：完成20公里以上

• 2小時體驗組：完成10公里以上

• 1小時體驗組：完成5公里以上

• 8小時三人接力組：完成50公里以上

張博光博士最後表示，「就像自由車，一生一定要挑戰一次武嶺，游泳一定要橫渡日月潭，我希望溜冰愛好者一生一定要來挑戰一次永不停止國際溜冰超級馬拉松賽。未來我們會努力將這個賽事，打造成台灣溜冰的指標性活動，並逐步邀請世界各地的朋友來參加。」