別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

▲林維恩。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

中華隊目前持續備戰3月登場的世界棒球經典賽，隨著名單逐步成形，多家外媒也逐漸把焦點放到中華隊戰力上，認為這支球隊不該被低估，甚至有記者認為若以晉級前景來看，中華隊的熱度與競爭力，可能還在南韓之上。

Taiwanese pitchers that have gotten the green light to pitch in the WBC:

Po-Yu Chen

Yu-Min Lin

Ruei-Yang Gu Lin

Yi-Lei Sun

Wei-En Lin



Jo-Hsi Hsu and Chen Zhong-Ao Zhuang should be available. If they get Jonathon Long and Hao-Yu Lee, this team is a legitimate threat to Japan pic.twitter.com/aZ0qWsy7Bs [廣告]請繼續往下閱讀... January 29, 2026

根據美國長期關注國際棒球動態的記者Jeff Duda近日社群發文指出，多名旅外投手已獲得所屬球團同意放行，包含匹茲堡海盜體系陳柏毓、亞利桑那響尾蛇左投林昱珉、運動家左投林維恩，以及旅日投手古林睿煬、孫易磊與徐若熙；Duda強調若這批投手能順利集結，整體壓制力將讓任何強隊都必須提高警覺，「這絕對會是一支能對日本造成威脅的球隊」。

貼文一出也引發其他記者關注，赫南德茲（Edwin Hernández Jr.）轉發後表示，中華隊是本屆賽事「最被低估的隊伍之一」，並提醒外界別忽略中華隊是12強冠軍球隊。

赫南德茲表示，自己收看多個拉丁美洲節目時，多數都預測C組會由日本與南韓出線，但中華隊正處於上升曲線，陣容結構具備「製造大冷門」的條件與想像空間。

New SoftBank Hawk Jo-Hsi Hsu has also officially received the green light to pitch for Taiwan at the World Baseball Classic. The Taiwanese are loading up to make some noise in March https://t.co/lJnNrh1PlJ pic.twitter.com/KRxfrghiSi — Jeff Duda (@INTLBaseball24) January 29, 2026

討論串中Duda也進一步說明自己的判斷，他認為南韓之所以在外界仍有較高聲勢，與經典賽前兩屆的歷史戰績有關；但若中華隊能再補進更多關鍵戰力，例如李灝宇與龍恩（Jonathon Long）等人加入，他會把中華隊視為更有機會晉級的選項。

Duda最後直言，相較之下，南韓目前的投手戰力並沒有足以與中華隊對抗的深度與壓制性，因此以「晉級熱門」角度來看，他更看好中華隊的上限與爆發力。