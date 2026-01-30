運動雲

>

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，林維恩。（圖／記者李毓康攝）

▲林維恩。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

中華隊目前持續備戰3月登場的世界棒球經典賽，隨著名單逐步成形，多家外媒也逐漸把焦點放到中華隊戰力上，認為這支球隊不該被低估，甚至有記者認為若以晉級前景來看，中華隊的熱度與競爭力，可能還在南韓之上。

根據美國長期關注國際棒球動態的記者Jeff Duda近日社群發文指出，多名旅外投手已獲得所屬球團同意放行，包含匹茲堡海盜體系陳柏毓、亞利桑那響尾蛇左投林昱珉、運動家左投林維恩，以及旅日投手古林睿煬、孫易磊與徐若熙；Duda強調若這批投手能順利集結，整體壓制力將讓任何強隊都必須提高警覺，「這絕對會是一支能對日本造成威脅的球隊」。

貼文一出也引發其他記者關注，赫南德茲（Edwin Hernández Jr.）轉發後表示，中華隊是本屆賽事「最被低估的隊伍之一」，並提醒外界別忽略中華隊是12強冠軍球隊。

赫南德茲表示，自己收看多個拉丁美洲節目時，多數都預測C組會由日本與南韓出線，但中華隊正處於上升曲線，陣容結構具備「製造大冷門」的條件與想像空間。

討論串中Duda也進一步說明自己的判斷，他認為南韓之所以在外界仍有較高聲勢，與經典賽前兩屆的歷史戰績有關；但若中華隊能再補進更多關鍵戰力，例如李灝宇與龍恩（Jonathon Long）等人加入，他會把中華隊視為更有機會晉級的選項。

Duda最後直言，相較之下，南韓目前的投手戰力並沒有足以與中華隊對抗的深度與壓制性，因此以「晉級熱門」角度來看，他更看好中華隊的上限與爆發力。

關鍵字： 2026經典賽、中華隊、2026WBC

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

徐若熙加盟軟銀喊話挑戰郭泰源15勝紀錄！放眼3年後叩關大聯盟

徐若熙加盟軟銀喊話挑戰郭泰源15勝紀錄！放眼3年後叩關大聯盟

太空人不找韋蘭德交易來鄧愷威！美媒分析關鍵原因

太空人不找韋蘭德交易來鄧愷威！美媒分析關鍵原因

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

快訊／大和解！　愛爾達、緯來宣布共同轉播WBC、NBA

洋基戰力升級卻埋隱憂？　送走潛力新秀、外野塞車問題再浮上檯面

洋基戰力升級卻埋隱憂？　送走潛力新秀、外野塞車問題再浮上檯面

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

熱門新聞

快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀

被指去貴賓室追SUPER JUNIOR遭解約　KAPO親發聲明澄清

大谷翔平甜蜜護送！真美子晚宴黑色大衣賣翻　全尺寸缺貨

7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

別再小看台灣！外媒點名「最被低估」黑馬：晉級熱度勝南韓

史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地敲定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／鄧愷威被交易到太空人

2KAPO親發聲明澄清

3真美子太美了！黑色大衣賣翻大缺貨

47強投到位！旅外投手陸續放行

5別小看台灣！外媒點名晉級機率勝南韓

最新新聞

1台中足球園區邁新步　永泰簽約30夥伴造基地

2林安可想看雙獅對決　害羞稱慢熟

3電豹女7人助陣　海神主題周7日登場

4實戰胯下換手爆扣　湖人扣將參戰灌籃大賽

5巨人到太空人　鄧愷威交易後首發聲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【畫面太萌啦～】阿勇學姐教珠珠學妹如何熱情打招呼！

日本真的強！陳冠宇認為中華隊也不差　「史上星度最高的一屆」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

【插管搶救中】台中土風舞老師遭砍8刀！　「割頸10cm」恐怖砍人監視器曝

【2天前才防搶演練】歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓闆娘！沒搶就跑了

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

【是否再開放？】霍諾德征服101國際發光！　賈永婕喊話：「阿湯哥快來」

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366